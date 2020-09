Dopo la prima puntata dedicata interamente a Gemma Galgani, il secondo appuntamento di Uomini e donne in onda oggi 8 settembre vedrà la presentazione dei tre aspiranti tronisti, Davide, Gianluca e Blanda. Proprio quest'ultimo, non salirà sul trono ma non se ne andrà dallo studio di Maria De Filippi. Il giovane infatti, catturerà l'attenzione della dama del Trono Over Roberta Di Padua la quale chiederà alla conduttrice di farlo rimanere. Da possibile tronista diventerà un nuovo cavaliere del Trono Over.

Blanda, Davide e Gianluca si presentano nella puntata odierna di U&D

In uno studio del tutto rinnovato, oggi 8 settembre andrà in onda il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne.

A partire dalle 14,45, spazio alla presentazione dei tre papabili tronisti, Blanda, Gianluca e Davide. I tre giovani si presenteranno al cospetto degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e dinnanzi a dame e cavalieri. Come intuito dalla scorsa puntata infatti, lo studio quest'anno ospiterà in contemporanea sia i protagonisti del Trono Classico che quelli Over, in un'edizione mista, come accaduto sul finire della passata stagione.

Roberta colpita da Blanda chiede di farlo rimanere a U&D

I tre aspiranti tronisti, come noto, sono dovuti sottostare al giudizio del pubblico in queste ultime settimane. Su Witty tv, proprio i telespettatori di U&D, sono stati chiamati ad esprimere la loro preferenza.

Stando alle anticipazioni riportate anche da Il Vicolo delle news, in puntata si scoprirà l'esito della votazione che vedrà Gianluca e Davide aggiudicarsi l'ambito ruolo di tronisti. Per i due scenderanno ben 25 corteggiatrici. Le altre due troniste saranno Jessica e Sophie. Blanda invece, uscito sconfitto dalla sfida con Davide e Gianluca, avrà un'altra possibilità.

Il giovane infatti, verrà notato dalla dama Roberta Di Padua, la quale chiederà di farlo rimanere.

Uomini e Donne, anticipazioni dell'8 settembre: Blanda nuovo cavaliere Over

Secondo quanto in onda oggi pomeriggio su Canale 5 dunque, da aspirante tronista, Blanda si trasformerà in nuovo cavaliere del Trono Over.

Roberta ancora in cerca del principe azzurro, avrà messo gli occhi sul giovane e sarà disposta a conoscere anche persone più giovani di lei. Nel corso del nuovo appuntamento di Uomini e donne, dovrebbe fare il suo ingresso in studio anche un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. Da quanto emerge dalle prime registrazioni di U&D, pare si tratti di un signore vicentino di 62 anni dai capelli lunghi e molto giovanile nell'aspetto, un tipo alla Lorenzo Lamas degli anni '90. Sarà lui a sostituire Nicola Vivarelli nel cuore di Gemma?.