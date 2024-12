Guzide scoprirà che Tarik ha copiato le poesie del suo amico per conquistarla in passato e andrà ad affrontarlo: "Hai rubato la vita a Sezai". Le anticipazioni delle prossime puntate di Tradimento rivelano che Guzide si renderà conto che Tarik non è mai stato sincero con lei, neanche quando da ragazzo le scriveva delle lettere spacciandole per sue. In preda alla rabbia e alla delusione, Guzide andrà in ufficio da Tarik per annunciargli che vuole il divorzio. Yesim ascolterà tutto e sarà soddisfatta perché potrà finalmente sposare l'uomo che ama.

Guzide scoprirà che Sezai è un poeta

Nelle prossime puntate di Tradimento, Guzide scoprirà che Sezai ha scritto un libro di poesie quando era giovane. Tutto avrà inizio per caso, quando la giudice deciderà di fare un regalo al suo amico, visto che ha aiutato lei e Oylum con i loro guai giudiziari. Guzide penserà ad un libro, conoscendo la grande passione di Sezai che da sempre è un accanito lettore. Per fare una sorpresa al suo amico, Guzide cercherà l'indirizzo del suo ufficio legale per spedire il suo dono direttamente lì e scoprirà qualcosa che non sapeva. Guzide, infatti, dai risultati del motore di ricerca verrà a sapere che Sezai da giovane ha pubblicato un libro di poesie e la curiosità la spingerà ad acquistarlo subito.

Dopo qualche giorno, a casa di Guzide arriverà il pacchetto con il libro di Sezai e la donna gli telefonerà subito. Con una videochiamata, la giudice leggerà un verso a caso delle poesie appena acquistare e Sezai, imbarazzato ed emozionato riconoscerà subito le sue parole. Guzide rimprovererà con affetto il suo amico per non averle mai detto nulla del suo passato da poeta, ma lui sposterà il discorso su Oylum, lasciando intendere che quel tasto gli fa un brutto effetto.

Sezai imbarazzato dalla videochiamata di Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Sezai avrà una strana reazione quando Guzide comprerà il suo libro di poesie. La giudice inviterà il suo amico a cena vito che sarà a Istanbul per una causa e gli chiederà di firmare il suo libro. "Dimentica questo libro o regalalo a qualcuno", dirà Sezai e poi chiederà preoccupato: "Lo hai letto?".

Guzide si metterà a leggere le poesie di Sezai appena potrà e scoprirà che quelle parole sono le stesse che Tarik ha usato per corteggiarla. Guzide prenderà le lettere di suo marito e capirà che le parole d'amore che le diceva in realtà erano state rubate a Sezai. In preda alla rabbia e alla delusione, Guzide si recherà in ufficio da suo marito: "Sei mai stato onesto con me?", chiederà. Tarik non riuscirà a capire il motivo della visita di Guzide che gli mostrerà tutte le lettere che gli ha scritto per conquistarla. "Ti ricordi? Me ne scrivevi una al giorno" dirà la giudice facendo vedere anche il libro di Sezai a Tarik. "Hai rubato la vita a Sezai", dirà delusa Guzide, annunciando che chiederà il divorzio al più presto.

Yesim ascolterà di nascosto la conversazione dei due coniugi e sarà felice di sentire che presto Tarik si separerà legalmente da sua moglie.

Yesim ha iniziato la sua guerra contro Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Yesim sta facendo pressioni a Tarik affinché si separi da sua moglie. L'avvocato ha chiesto alla donna di avere pazienza, ma lei ha pensato di accelerare i tempi screditando Guzide ai suoi occhi. Yesim si è recata in tribunale e ha intimato alla giudice di lasciare libero suo marito. Provocandola e insultandola, Yesim ha chiesto a Guzide di farsi da parte, ma lei non è caduta nella sua trappola e ha mantenuto la calma. Yesim ha preso la giudice per un braccio sperando in una sua reazione, ma è stata fermata dagli uomini della sicurezza che l'hanno allontanata subito.

All'arrivo di Tarik, Yesim ha raccontato una versione totalmente diversa dalla realtà, spiegando in lacrime che Guzide l'ha convocata per poi aggredirla. L'avvocato ha creduto alla sua compagna e ha rimporoverato sua moglie, senza neanche darle il tempo di parlare.