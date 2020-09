Negli episodi di Un posto al sole, in onda dal 14 al 18 settembre, le trame si concentreranno sugli eventi successivi al matrimonio tra Niko e Susanna, dando spazio ad altri personaggi e a storyline che si riallacceranno al recente passato. Giulia dovrà nuovamente affrontare l'uomo che l'ha truffata e gli eventi prenderanno una piega del tutto inaspettata. Nel frattempo Filippo e Serena si scontreranno molto duramente in tribunale e avranno dalla loro parte, come avvocati, rispettivamente Beatrice e Niko. Ci sarà spazio anche per una storyline dai toni decisamente più leggeri, con Patrizio Giordano che cercherà di sfruttare un programma tv per aumentare la popolarità del caffè Vulcano, ma Silvia non sarà esattamente del suo stesso avviso.

A seguire le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 settembre alle 8 e 45 di sera su Rai 3.

Lunedì 14 settembre: truffa romantica

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) farà un'insolita proposta a Silvia (Luisa Amatucci) per aumentare la clientela del caffè Vulcano, tuttavia la donna non sembrerà molto entusiasta dell'idea del giovane. Nonostante Marina (Nina Soldano) ribadisca a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) la sua volontà di stare con Fabrizio (Giorgio Borghetti), Ferri non sembrerà intenzionato a rinunciare a lei. Giulia (Marina Tagliaferri), ancora destabilizzata a causa della truffa romantica di cui è stata vittima, dovrà fare i conti con una spiacevolissima novità.

Martedì 15 settembre: Lara nasconde qualcosa

Giulia sarà intenzionata a lasciarsi alle spalle la truffa, perpetrata ai suoi danni dal sedicente Marcello Sermonti (Fabio Cocifoglia), ma per un puro caso si troverà costretta a dover ripensare al losco individuo. Dopo avere incassato il rifiuto da parte di Silvia a partecipare alla trasmissione televisiva, Patrizio deciderà di scavalcare la donna e agire di sua iniziativa.

Marina Giordano (Nina Soldano) si impegnerà notevolmente per trovare i fondi necessari per realizzare il costosissimo yacht del facoltoso imprenditore russo, nel frattempo Lara parlerà con una persona misteriosa.

Mercoledì 16 settembre: un aiuto per Niko

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giulia Poggi deciderà di mettersi personalmente sulle tracce della persona che l'ha truffata.

Deciso, a tutti i costi, a non voler rinunciare a partecipare al programma televisivo, Patrizio insisterà nuovamente con Silvia per farle cambiare idea. Dopo il disastroso epilogo delle sue nozze, Niko (Luca Turco) si troverà a ricevere un aiuto da qualcuno di totalmente inaspettato.

Giovedì 17 settembre: la rabbia di Giulia

Dopo essersi confrontata con l'uomo che l'ha vilmente truffata, Giulia si sentirà pervasa dalla rabbia e dalla frustrazione e in lei cominceranno a farsi largo sentimento molto contrastanti. Mentre si avvicina il giorno dell'udienza, la situazione tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) peggiorerà irrimediabilmente. Cotugno (Walter Melchionda) riceverà una buona notizia dal suo maggiordomo, che potrebbe però causargli molti problemi.

Venerdì 18 settembre: Filippo contro Serena

Nell'ultimo episodio settimanale di Un posto al sole, verrà mostrata la prima udienza di separazione tra Filippo e Serena. Cirillo penserà che sia il caso di fare adottare a Niko una strategia poco aggressiva, mentre Filippo sembrerà di tutt'altro avviso e punterà sull'aiuto di Beatrice (Marina Crialesi). Marco Modica cercherà di escogitare una mossa per evitare che Giulia possa denunciarlo.