Nella puntata di DayDreamer in onda il 12 settembre alle 14:10 su Canale 5, Can andrà su tutte le furie con Fabbri, in quanto quest'ultimo deciderà di non vendere più le sue azioni, di rimanere socio della Fikri Harika, ma soprattutto di nominare come sua rappresentante Aylin. Andrà a cercarlo nel suo ufficio, ma non lo troverà: l'assistenza gli dirà che è partito, ma in realtà si sarà semplicemente nascosto.

Sanem gelosa di Ceyda, Can compiaciuto

Intanto per Sanem sarà tutto chiaro: dietro tutta la vicenda riguardante il "passo indietro" di Fabbri c'è anche lo zampino di Emre, che come al solito sta facendo il doppio con la complicità di Aylin.

La ragazza lo affronterà, cercando di fargli capire che finalmente suo fratello si fida di lui, ma Emre si mostrerà un osso duro: sarà disposto ad allontanare Ayliln dall'agenzia, se anche lei deciderà di dimettersi per amore di Can. Ovviamente Sanem non accetterà tale proposta e sarà lì che Emre ritratterà, ammettendo che starà vicino a suo fratello, cercando di contrastare Aylin. Per dare conferma del suo intento, si metterà a discutere con quest'ultima davanti a tutti. Emre riuscirà in questo modo a convincere Sanem?

Ceyda, invece, sarà sempre più presente in agenzia e la cosa non sarà particolarmente gradita da Sanem, che con una pungente ironia cercherà di mettere sempre lo zampino tra la donna e Can.

Quest'ultimo rimarrà particolarmente compiaciuto dalla gelosia della ragazza, anche se non glielo farà vedere.

Leyla esce con Emre, Osma deluso

L'affiatamento sentimentale tra Osman e Leyla, invece, percorre la sua strada come due linee parallele. Lui, grazie a un'agenzia, sta intraprendendo la carriera da modello e durante un incontro con la ragazza nel lungomare le racconterà tutto.

L'idillio del giovane macellaio, però, verrà interrotto da una telefonata di Emre, che annuncerà a Leyla che sta passando a prenderla. Ovviamente la maggiore delle Aydin accetterà il passaggio, lasciando Osman triste e sconsolato.

Sanem non si darà pace in merito alla minaccia fatta da Emre, subito dopo ritrattata.

Ne parlerà con CeyCey e insieme decideranno di seguire i suoi movimenti con attenzione, visto che il comportamento del giovane Divit non è per niente convincente.

Sarà proprio CeyCey a sentire una telefonata di Emre con Aylin, in cui si danno appuntamento. I due decidono di seguirlo, ma arrivati in un locale si rendono conto che la donna che è insieme a lui non è Aylin. Emre li scoprirà, come riusciranno Sanem e CeyCey a giustificare la loro presenza?

Sanem spia Can e Ceyda in palestra

La gelosia di Sanem nei confronti di Ceyda non avrà fine, soprattutto quando sentirà Emre consiglierà alla donna di farsi dare lezioni di boxe da Can. Quando Sanem scoprirà che insieme andranno in palestra, escogiterà un piano con l'aiuto di Ayhan per spiarli.

Quando Can e Ceyda saliranno sul ring, Sanem si nasconderà dietro una sacco con un casco sulla testa.

Ceyda si allontanerà e Sanem si farà avanti con Can chiedendogli se può insegnarle qualche mossa. Ovviamente il fotografo capirà subito che sotto il casco si nasconde la giovane Aydin. Saliranno sul ring e Sanem si scaglierà contro di lui arrabbiata e folle di gelosia. Dopodiché Can le toglierà il casco e la complicità dei due sarà alle stelle. Il bacio sarà vicino, ma purtroppo verranno per l'ennesima volta interrotti.