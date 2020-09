La coppia formata da Valeria Liberati e Andrea "Ciavy" Maliokapis è stata una delle più chiacchierate dell'edizione di Temptation Island andata in onda a luglio. La 27enne romana, in un'intervista a SuperGuida Tv, ha parlato del ritorno di fiamma con il suo fidanzato, svelando un retroscena su Alessandro Basciano.

Le dichiarazioni dell'ex concorrente di Temptation Island

Valeria Liberati ha dichiarato di aver partecipato a Temptation Island per capire se Ciavy l'amasse ancora. Una volta tornati dal villaggio in Sardegna, i due hanno avuto modo per riflettere sul loro futuro. La 27enne ha dichiarato che il ritorno di fiamma è avvenuto dopo un primo passo fatto da Ciavy e a oggi la ragazza è felice di essere tornata con il suo fidanzato: "Era da tempo che Ciavy non mi chiamava amore.

Ora mi dice ti amo tutti i giorni".

Durante l'intervista Valeria ha anche parlato di sua figlia, raccontando che ci è rimasta male quando ha visto che Ciavy non è tornato a casa con lei. Quando Valeria ha deciso di dare una seconda possibilità a Ciavy, sia lui che la bambina, quando si sono rivisti, sono scoppiati in lacrime.

Nella sua lunga intervista Valeria Liberati ha dichiarato che per ora le nozze non sono una sua priorità: "Devo capire se Ciavy è l’uomo della mia vita e se è cambiato come dice. Il matrimonio è un sogno che metto per il momento in pausa".

Valeria Liberati su Basciano: 'Non è giusto che lui diventasse un chiodo scaccia chiodo'

Nel corso dell'intervista Valeria Liberati ha parlato anche del rapporto instaurato con Alessandro Basciano.

I due, all'interno del villaggio delle fidanzate, sono stati molto vicini. Una volta terminato Temptation Island hanno proseguito a sentirsi telefonicamente, ma al momento entrambi hanno deciso di chiudere qualsiasi tipo di rapporto. Valeria non ha voluto approfondire la storia con Basciano per un determinato motivo: "Non è giusto che lui diventasse un chiodo scaccia chiodo.

Lui se l’aspettava e lo ha capito perché è una persona abbastanza intelligente".

In un'intervista di qualche settimana fa al magazine di Uomini e Donne, lo stesso Basciano aveva confidato che secondo il suo parere era troppo presto per Valeria per intraprendere una nuova relazione: "Dopo una rottura simile, per esperienza, credo che nessuno sia davvero pronto per intraprendere un'altra relazione, perché finirebbe per trascinarsi dei fantasmi dal passato".