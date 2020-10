Le anticipazioni americane di Beautiful ci preannunciano novità riguardanti il rapporto fra Eric e Quinn. Dopo aver scoperto le bugie di Quinn e le manipolazioni che ha fatto insieme alla sua amica Shauna ai danni di Ridge e Brooke, Forrester lascerà la moglie, mandandola via da casa. Rimasta senza una dimora, la Fuller andrà a vivere a casa di suo figlio Wyatt e della sua fidanzata Flo.

Spoiler americani di Beautiful: Eric avverte Ridge prima delle nozze con Shauna

Ridge e Brooke si sono lasciati e il loro matrimonio è terminato a causa delle manipolazioni di Quinn e Shauna. La Fuller, che da sempre non ha nutrito simpatia nei confronti della Logan, ha aiutato la sua amica a sposarsi a Las Vegas con lo stilista della Forrester, in un momento in cui non era lucido a causa dell'alcool.

Quinn riuscirà a convincere Ridge a celebrare per la seconda volta le nozze con la Fulton nella villa di Eric. Poco prima del matrimonio nella dimora del Forrester, Quinn e Shauna avranno una conversazione in cui parleranno delle bugie e manipolazioni fatte ai danni degli ex coniugi Brooke e Ridge e il padrone di casa le sentirà. Eric scoprirà quindi l'accordo fra le due amiche, che sono riuscite ad ingannare il papà di Steffy, ferendo la Logan. Il marito di Quinn riuscirà ad avvertire lo sposo prima delle nozze: gli dirà di non commettere un errore e il matrimonio non verrà celebrato.

Anticipazioni Beautiful dagli Stati Uniti: Eric lascia Quinn

Eric, sconvolto per quanto ha sentito, prenderà la decisione di mettere fine alla sua relazione con Quinn e la manderà via da casa: ''Pensavo fossi cambiata e invece sei solo una pazza!".

Lo stilista, che negli anni aveva sempre sostenuto la moglie, questa volta, non potrà passare sopra alle bugie e al complotto che la consorte e la sua amica hanno fatto ai danni di Ridge e Brooke e, rivolgendosi alla Fuller dirà: "Non riesco più a guardarti in faccia e mai più ci riuscirò!''. Dopo le parole del marito, Quinn sarà costretta a lasciare la villa.

Quinn andrà a vivere da Wyatt e Flo

Flo, venuta a sapere del momento di difficoltà della mamma del suo compagno, proporrà alla suocera di vivere con lei e con Wyatt. Il trasferimento di Quinn a casa dei due fidanzati potrebbe generare nuovi problemi all'interno della soap, perché potrebbe innescare discussioni o tensioni per la coppia di fidanzati.

Al momento non sono trapelate altre informazioni riguardo il matrimonio fra Eric e Quinn e se la decisione dello stilista di aver cacciato da casa la moglie sia definitiva. Non resta che attendere la messa in onda delle puntate per scoprire come evolverà la vita amorosa della Fuller e dello stilista.