Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta D'amore, ambientata in un lussuoso albergo situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 25 al 31 ottobre, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.35.

Le vicende di questa settimana si concentreranno sui tentativi fatti da Michael per convincere Natascha a salvare il loro matrimonio, sulla crisi matrimoniale di Eva e Robert e sui trucchetti messi in atto da Nadja per smascherare tim.

Christoph si avvicina ad Ariane

Le anticipazioni di Tempesta D'amore ci segnalano che Franzi cercherà con successo di convincere Steffen ad avviare insieme a lei una produzione di Sidro.

Rendendosi conto dell'importanza che il progetto ha per Franzi, Tim parlerà col cugino e lo spingerà ad aiutare la Krummbiegl. Michael soffrirà moltissimo quando Natascha gli confesserà che il loro matrimonio è finito nonostante si amino ancora. Nel frattempo, Christoph accompagnerà Ariane a spargere le ceneri del marito nel lago. Sarà proprio in quel momento che i due si avvicineranno moltissimo.

Dopo aver ricevuto del denaro da Steffen, Bela andrà a giocarselo in un casinò perdendo quasi tutto. Tim penserà di raccontare a Nadja che lui in realtà non è Boris, mentre Paul confesserà a Lucy che Bela non ha avuto fortuna al casinò. Scossa e arrabbiata da ciò che ha saputo, Lucy affronterà il fidanzato e lo rimprovererà per aver perso i soldi con cui doveva comprare il suo pony.

Più tardi, la giovane si lascerà confortare da Paul scatenando la gelosia di Bela.

Nadja mente sul conto di Tim

Robert annuncerà ad Eva di essere disposto a prendersi cura di Emilio a patto che loro non rivelino mai a Christoph che il piccolo è suo figlio. La donna rifiuterà le condizioni del marito, spingendolo ad andarsene nuovamente di casa.

Per la gioia di Lucy, Bela riuscirà a recuperare i soldi necessari all'acquisto del pony. Tim annuncerà a Paul di voler rivelare a Nadja la sua vera identità. Poco dopo però, il giovane cambierà idea quando verrà a sapere che la Holler ha dichiarato che lui le aveva chiesto di fornirgli un alibi falso.

Natascha annuncerà di voler lasciare il Furstenhof per rifarsi una vita a Berlino. Saputo ciò, Michael cercherà in tutti i modi di convincerla a non lasciarlo. Linda chiederà aiuto a Steffen quando si renderà conto di non aver abbastanza energie per gestire il lavoro in pasticceria e l'assistenza a Dirk. Nadja inizierà a pensare che Boris in realtà è Tim quando lo sorprenderà nelle stalle con Franzi e i cavalli. Nadja cercherà di baciare il finto Boris per smascherarlo. Tim però non cadrà nella trappola, spingendo la Holler a chiedere aiuto a Christoph. A quel punto, il Saalfeld inizierà ad osservare più attentamente il figlio notando uno strano tatuaggio sulle sue spalle.