Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana L'allieva, nella quarta puntata della terza stagione che andrà in onda domenica 25 ottobre in prima serata su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Alice Allevi sarà convinta che il suo futuro sposo Claudio Conforti l'abbia tradita. Proprio per questo motivo, il personaggio interpretato dall'attrice Alessandra Mastronardi sarà molto deluso e restituirà l'anello di fidanzamento a Conforti. Inoltre, in questo quarto appuntamento verranno trasmessi il sesto e l'ottavo episodio che saranno rispettivamente intitolai "Morte di un trapper" e "Ferro 9".

Alice lascerà Claudio e gli riconsegnerà l'anello di fidanzamento

Come già anticipato, nella puntata di domenica 25 ottobre, Alice temerà che Claudio l'abbia tradito e soffrirà molto. Infatti, a causa di questa sofferenza la ragazza non ragionerà più lucidamente e deciderà di compiere un gesto molto tragico, cioè riconsegnerà l'anello di fidanzamento all'uomo che avrebbe dovuto sposare. Nel frattempo, la Wally deciderà di tirare su di morale la ragazza e la coinvolgerà nel suo progetto segreto. Invece, Claudio sarà molto furioso per essere stato lasciato e perché Allevi continuerà a non fidarsi di lui.

Poco dopo, i medici legali saranno chiamati ad indagare sulla morte di un famoso trapper che verrà ucciso poco prima di un suo concerto.

La perizia sarà molto complicata e la Manes deciderà di coinvolgere Alice in questo lavoro. Inoltre, Sandro approfitterà della crisi tra Alice e Conforti e si dichiarerà alla ragazza, senza accorgersi però che Claudio vedrà tutta la scena.

Giacomo Conforti verrà arrestato

Successivamente, nell'ottavo episodio Alice e Claudio continueranno a litigare ripetutamente a causa della gelosia.

Nel mentre, però Giacomo Conforti verrà arrestato con l'accusa di aver ucciso un industriale in un golf club e quindi verranno stravolte le carte in tavola tra Allevi e Conforti.

Intanto, proseguiranno le indagini della polizia e Silvia svelerà alla sua amica Alice e alla Suprema alcuni segreti sul passato dei fratelli Conforti.

Nonostante ciò, Allevi sarà convinta così come Claudio che Giacomo non possa aver ucciso quell'uomo, in quanto incapace di un tale gesto. I due infatti saranno convinti che Giacomo sia innocente, anche se tutti indizi sono contro di lui e potrebbero incastrarlo.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossima puntata della terza stagione de "L'Allieva" per scoprire come andrà a finire la storia d'amore tra Alice e Claudio. Intanto, per chi volesse recupera gli episodi precedenti potrà farlo sulla piattaforma gratuita di Rai Play.