Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che il prossimo sabato 24 ottobre, a partire dalle 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della Serie TV turca che si preannuncia piacevole e ricca di novità. Occhi puntati su Sanem, che riceverà delle importanti soddisfazioni dal punto di vista professionale ma al tempo stesso dovrà fare i conti anche con una scottante umiliazione. Complice l'arrivo della perfida mamma dei fratelli Divit, la giovane Aydin verrà costantemente messa in difficoltà dalla donna che proverà in tutti i modi a separarla da suo figlio.

DayDreamer, le anticipazioni di sabato 24 ottobre

Nel dettaglio, Sanem sarà protagonista di uno scontro nel suo quartiere con una donna misteriosa che al suo arrivo dirà di voler spendere un'ingente somma di denaro per riqualificare il posto.

Un incontro che si preannuncia 'esplosivo' fin dal primo momento e che dimostrerà il fatto che tra le due donne non correrà affatto buon sangue.

Ma per fortuna Sanem potrà rifarsi con le soddisfazioni che le arriveranno dal punto di vista lavorativo. Il progetto che ha presentato per la Redmode riscuoterà un grandissimo successo e con lei si complimenteranno sia Mackinnon sia Deren, che deciderà di organizzare una festa a casa di Can per celebrare questo nuovo progetto.

Huma umilia Sanem alla festa: gli spoiler di DayDreamer

E sarà proprio durante la festa che busserà alla porta Huma, la mamma di Can ed Emre, tornata in città dopo un lungo periodo di assenza. Solo in quel preciso momento Sanem realizzerà che è proprio la mamma del suo fidanzato la donna con la quale ha avuto un durissimo scontro nel quartiere al mattino.

Gli spoiler della puntata di DayDreamer di sabato prossimo rivelano che il rapporto tra Sanem e Huma non sarà affatto dei migliori. La donna, nel corso della festa, umilierà Sanem facendo finta di averla scambiata per una domestica. La presenza di Huma non verrà ben accolta neppure da Can, che non ha un ottimo rapporto con sua madre.

Can in contrasto con Huma: DayDreamer anticipazioni sabato 24 ottobre

Il fotografo apparirà alquanto irrigidito e quasi infastidito dal ritorno del tutto inaspettato di Huma e così deciderà di uscire di casa con Sanem e di stare fuori fin quando sua mamma non sarà andata via dalla festa. Il rancore che Can prova nei confronti della donna è dovuto al fatto che ritiene di essere stato abbandonato da piccolo e per questo motivo non l'ha mai perdonata.

Ma le anticipazioni di DayDreamer del 24 ottobre rivelano che nel frattempo Huma si metterà subito 'al lavoro'. La donna proverà grande simpatia nei confronti di Ceyda e progetterà di farla fidanzare proprio con suo figlio Can.