La popolare Serie TV DayDreamer - le ali del sogno continua a fare compagnia ai telespettatori italiani, ma soltanto due giorni a settimana. Le anticipazioni della puntata in programma su Canale 5 il 24 ottobre 2020, svelano che sia Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) non saranno felici dell’arrivo a Istanbul della signora Huma Divit (Ipek Tenolcay)

L’ex moglie di Aziz farà infuriare il suo primogenito, quando inizierà a rendere difficile la presenza dell’aspirante scrittrice e di Leyla Aydin (Öznur Serçeler) alla Fikri Harika: a prendere le difese delle due sorelle ovviamente ci penserà il fotografo.

DayDreamer, trama del 24 ottobre: Mackinnon e Deren si complimentano con Sanem

Nel corso dell’episodio della soap opera che i fan potranno vedere sabato 24 ottobre 2020, Sanem potrà dimostrare le sue qualità presentando il progetto realizzato per la Redmode. Con il suo intervento l’aspirante scrittrice riscuoterà come al solito un grande successo, ma soprattutto riceverà i complimenti di Mackinnon. Anche Deren (Tuğçe Kumral) si congratulerà con la sorella di Leyla, che subito dopo deciderà di organizzare un party a casa di Can per festeggiare la sua ennesima soddisfazione lavorativa.

A gran sorpresa e senza alcun preavviso, nell’abitazione dei Divit metterà piede la donna misteriosa che si è aggirata di recente nel quartiere: la new entry si rivelerà essere Huma, la madre di Can ed Emre (Birand Tunca).

Sanem rimarrà sconvolta, nello scoprire che colei con cui ha discusso al negozio dei suoi genitori è la sua futura suocera.

Can non vuole perdonare la madre, Huma umilia le sorelle Aydin

Sin da subito la secondogenita degli Aydin e l’ex moglie di Aziz faranno capire di non vedersi di buon occhio. Huma farà arrabbiare ulteriormente Sanem, quando fingerà di averla scambiata per una domestica.

Can invece infastidito dal ritorno della madre deciderà di non rimettere piede nella propria dimora, fino a quando non se ne andrà via. Il fotografo dopo essersi rifugiato al capanno in montagna con la propria amata, dimostrerà ancora una volta di odiare la donna che l’ha messo al mondo e di non riuscire a perdonarla per averlo abbandonato quando era soltanto un bambino.

Intanto Huma dopo aver intuito che Ceyda (Gamze Topuz) è interessata a sul primogenito, convinta che sia la donna ideale avrà intenzione di darle una mano. Infine la signora Divit si presenterà alla Fikri Harika per far valere le sue azioni e scatenerà l’ira di Can non appena umilierà Sanem e Leyla sostenendo che siano interessate ai suoi figli per una questione economica, invece Nihat dormirà ancora nella sua bottega.