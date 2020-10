Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 raccontano che ci saranno delle importanti novità nel corso dei nuovi episodi in onda a partire dal 12 ottobre 2020. Occhi puntati sulla coppia composta da Riccardo e Nicoletta, i quali finalmente riusciranno a ritrovarsi dopo essere stati per tanto tempo distanti e dopo che Ludovica Brancia ha provato a portar via il giovane Guarnieri dalla sua amata. La situazione, infatti, è destinata a precipitare e ben presto assisteremo all'uscita di scena dei due protagonisti della soap opera di Rai 1.

Il Paradiso delle signore 5 anticipazioni: saltano le nozze di Riccardo e Nicoletta

Nel dettaglio, il matrimonio tra Riccardo e Ludovica non verrà mai celebrato. Poco prima di pronunciare il fatidico sì sull'altare, Riccardo scoprirà tutti gli inganni e le malefatte della Brancia, compresa la finta gravidanza che gli ha fatto credere fino a questo momento solo per diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Riccardo, quindi, riuscirà ad evitare il peggio e al tempo stesso ritroverà anche la sua amata Nicoletta. La ragazza ritornerà a Milano e sarà pronta a riconquistare di nuovo il padre di sua figlia Margherita. E come anticipato dal sito Marida Caterini, i due usciranno di scena dalla quinta stagione.

Riccardo e Nicoletta lasciano il cast del Paradiso delle signore 5

Per Riccardo e Nicoletta, infatti, arriverà il momento di vivere serenamente e liberamente la loro storia d'amore e per farlo i due decideranno di andare via da Milano. La coppia partirà per l'estero, assieme alla loro piccola Margherita, pronti per questo nuovo inizio e per stare lontani da tutto e tutti.

In questo modo, quindi, la serie perderà altri due protagonisti di grande spicco che nel corso di queste stagioni hanno fatto appassionare milioni di spettatori. Come svelato da Marida Caterini, però, i due potranno restare presenti nel racconto della storia in maniera indiretta attraverso telefonate oppure lettere che invieranno ai loro cari.

Anche Angela uscirà di scena: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5

Ma Riccardo e Nicoletta non saranno gli unici che usciranno di scena. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5 raccontano che anche per Angela Barbieri arriverà il momento del fatidico addio. La Venere, perso l'amore di Riccardo, si trasferirà definitivamente in Australia, dove si farà assumere come nuova baby sitter del suo bambino.

Scomparirà dal cast della quinta stagione della soap, in onda a partire da lunedì 12 ottobre, anche il personaggio di Achille Ravasi interpretato da Roberto Alpi. La contessa Adelaide, infatti, verrà riportata in Italia da Umberto ma non sarà accompagnata da suo marito, che si scoprirà essere un truffatore.