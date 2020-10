Nelle prossime puntate di DayDreamer i rapporti abbastanza incrinati tra le famiglie di Can e Sanem porteranno i due ragazzi a una conclusione: sposarsi per evitare che insorgano altre problematiche. Una decisione che si concretizzerà molto presto, sotto gli occhi della perfida Huma.

Huma continua a mettere in imbarazzo Sanem e gli Aydin

Brutte sorprese per Huma, che accadranno durante la festa che organizzerà a Can per il suo compleanno, con l'aiuto di Polen. Sanem verrà messa un po' da parte, anche se a lei spetterà il compito di portare Can alla festa a sorpresa, facendogli credere che in realtà celebreranno il compleanno da soli a casa di lui.

Huma, per cercare di riportare la serenità in famiglia, inviterà alla festa anche i genitori di Sanem, anche se il suo unico obiettivo sarà quello di metterli sempre in imbarazzo.

Arriverà la sera della festa. Can andrà a prendere Sanem per portarla a casa sua. Faranno il loro ingresso nell'abitazione con la ragazza che gli coprirà gli occhi e Can verrà sorpreso dalla presenza di molti sui amici che non fanno proprio parte del mondo di Sanem, tutto questo verrà messo in piedi da Huma per mettere la ragazza in imbarazzo, ma alla fine il suo piano sortirà un altro effetto, infatti la ragazza verrà accettata dagli amici di Can.

Alla festa parteciperanno anche i genitori di Sanem, che ammetteranno di aver raggiunto la casa di Can con la metropolitana.

Per Huma questo sarà un simbolo del loro basso livello sociale, invece rimarrà stupita quando gli amici di Can ammetteranno di utilizzare anche loro la metro, a causa dell'intenso traffico di Istanbul. In più per Huma ci sarà un altro colpo al cuore, quando testerà la stima reciproca che c'è tra il figlio e gli Aydin.

Il matrimonio tra Can e Sanem

Durante la festa arriverà il momento della torta e della consegna dei regali. Sanem donerà a Can un album fotografico che racconta la loro storia d'amore, ma la ragazza non potrà immaginare che la vera sorpresa, di li a poco, arriverà per lei.

Can toglierà dalla tasca un astuccio contenente un anello e mostrandolo a Nihat, solo con lo sguardo, gli chiederà il permesso per sposare Sanem.

Con un cenno del capo il padre della giovane acconsentirà, così Can, davanti a tutti, chiederà a Sanem se vuole diventare sua moglie. La ragazza, con il cuore colmo di gioia, cercherà con lo sguardo l'approvazione del padre, che acconsentirà l'unione dei due ragazzi.

Huma e Polen, ovviamente, rimarranno scioccate da tale evento, ma la scelta di vita di Can non basterà a fermare le cattive intenzioni della donna. In uno sfogo con Emre si dimostrerà convinta del fatto che la giovane Aydin abbia "stregato" Can, ma il figlio minore la inviterà ad accettare la realtà. Huma, però, non si darà per vinta e si dichiarerà decisa a proseguire la sua lotta anche quando Polen tornerà a Londra.