Tornano puntuali le anticipazioni di Una vita per le puntate in onda dal 26 ottobre al 31 ottobre su Canale 5. Di seguito, i riassunti e le trame in programmazione alle 14:10 su Canale 5 la prossima settimana.

Marcia ha avuto un crollo nervoso dopo aver baciato Felipe e ha trovato conforto in Casilda. Nella sua mente sono riaffiorati i ricordi terribili del periodo passato in schiavitù in Brasile, tra sopraffazioni e angherie. Una ferita che la domestica si porta dentro da tempo e che non è nemmeno l'unica.

Nelle puntate della prossima settimana, Marcia racconterà a Felipe tutto ciò che è stata costretta a subire in terra straniera, facendogli accapponare la pelle.

Nel frattempo, Genoveva si appresterà a lasciare il quartierino di Acacias, ma non prima di aver fatto credere ai vicini, che ha rovinato insieme al marito Alfredo Bryce, di essere cambiata. Una strategia abile che darà presto i suoi (marci) frutti.

Una Vita, anticipazioni per la settimana dal 26 al 31 ottobre

Guai per Servante e Fabiana, che non saranno sicuri di salvare la loro amata pensione. La struttura potrebbe cadere da un momento all'altro dopo il guasto all'impianto idrico, ma nessuno dei due avrà i soldi necessari per riparare i tubi.

Felipe e Marcia saranno più vicini che mai e Genoveva rimarrà sola, respinta con convinzione dall'avvocato. Furiosa, dirà a Ursula di volersi vendicare e le ordinerà di mettere all'angolo la donna della quale si è innamorato Felipe.

Dicenta non se lo farà ripetere due volte e consiglierà a Marcia di allontanarsi da Acacias.

Felipe pronto a denunciare Ursula

Fabiana si metterà una mano sul cuore e accetterà di allestire il banchetto nuziale di Carmen e Ramon alla sua pensione, così da raccogliere il denaro necessario per riparare il guasto idrico.

Marcia si farà coraggio e, tra le lacrime, racconterà tutto il suo passato a un incredulo Felipe. A quel punto, Alvarez Hermoso sarà chiaro non Ursula: se non lascerà in pace Marcia, se la vedrà con lui.

Lolita ha un malore: spoiler Una Vita fino al 31/10

Ledesma inizierà a corteggiare Felicia, con grande rabbia di Emilio che, dal canto suo, chiederà aiuto ad Antonito per accasare Angelines, così da poter sposare la sua amata Cinta.

La situazione però si rivelerà più ostica del previsto.

Genoveva sarà pronta a lasciare il quartierino ma non prima di fingere un fantomatico pentimento. Salmeron avrà la faccia tosta di scusarsi anche con Rosina, alla quale ha rovinato il matrimonio.

Infine, nelle puntate settimanali di Una Vita che andranno in onda su Canale 5 dal 26 al 31 ottobre, Lolita si sentirà male. Tutti i suoi cari saranno in apprensione. Per fortuna, si tratterà solo di un'indigestione, ma la giovane non sentendosi tranquilla chiederà a Ramon e Carmen di stare con lei per evitare che possa sentirsi male di nuovo.