Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata in onda domenica 25 ottobre vedranno il proseguimento dello scontro tra Thomas e il piccolo Douglas. Il figlio di Ridge, come noto, sarà riuscito ad incontrare il figlioletto e non avrà esitato a scagliarsi contro di lui, accusandolo di essere la causa della sua infelicità. Nel corso della nuova puntata si vedrà come Forrester jr arriverà quasi a mettere le mani addosso al bambino, salvo poi avere ritrovare la lucidità e a chiedere scusa a Douglas, ancora traumatizzato dalla follia del padre.

Beautiful, anticipazioni: Thomas Forrester aggredisce Douglas

Le ultime puntate di Beautiful sono state incentrate su Thomas e sulla sua paranoia. Il giovane, dopo aver saputo che Hope ha richiesto l'annullamento del loro matrimonio, avrà perso la lucidità mentale, tanto da arrivare a pensare che sia il piccolo Douglas il responsabile della sua infelicità. Per tale motivo, con uno stratagemma, riuscirà a convincere la babysitter Amelia a portargli il figlio presso l'appartamento di Vinny. Per i fan di Beautiful sarà un momento di grande tensione, visto che Thomas, rimasto solo Douglas, lo aggredirà verbalmente.

Beautiful, trama 25 ottobre: Thomas sta per schiaffeggiare Douglas

Come noto, Thomas vorrà vendicarsi del suo stesso figlio, reo di aver svelato il segreto su Beth e di aver mandato all'aria i suoi piani con Hope.

Nel corso del nuovo appuntamento di domenica 25 ottobre, si vedrà come Forrester jr non esiterà ad urlare in faccia a Douglas tutta la sua rabbia. Il bambino sarà terrorizzato dal padre, il quale in un impeto d'ira, sembrerà voler alzare le mani su di lui. Dalle anticipazioni, si vedrà come sarà il bambino, spaventatissimo, a dire una frase che farà rinsavire il genitore, il quale riacquisterà almeno per un attimo la lucidità.

Beautiful, spoiler 25 ottobre: Forrester jr chiede scusa a Douglas

Dando uno sguardo alla trama della nuova puntata di Beautiful, dopo aver sentito Douglas dire di sentire la mancanza del padre, Thomas si renderà conto di aver esagerato e chiederà perdono al figlio. Successivamente, si vedrà come Thomas sarà ancora deciso a parlare a quattr'occhi con Hope e sarà proprio il bambino, innocentemente, a rivelare dove potrà trovare la giovane Logan.

Come noto, Hope si sarà recata a casa di Steffy per recuperare alcune cose di Beth, approfittando dell'assenza della sorellastra. Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, Thomas non perderà tempo e deciderà di raggiungere la moglie alla casa sulla scogliera, dove tra i due vi sarà un confronto che avrà dei risvolti inaspettati. Per ulteriori novità in merito a questa intricata story line, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.