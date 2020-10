Giovedì 29 ottobre ritorna l'appuntamento con i Live show di X Factor 14, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan che anche quest'anno proclamerà la sua nuova stella musicale. Le prime anticipazioni riguardanti le novità di questa edizione arrivano dalla conferenza stampa di ieri, dove è stato svelato che quest'anno non ci sarà la classica finale al Mediolanum Forum di Assago ma tutto si svolgerà negli studi Sky. Per chi non fosse abbonato alla pay tv satellitare, resta comunque la possibilità di poter seguire la fase dei live show in chiaro su Tv8 anche se in differita di qualche giorno.

Il live show di X Factor 14 visibile anche in chiaro su Tv8

Nel dettaglio, infatti, le varie fasi delle audizioni di X Factor 14 sono state trasmesse al venerdì sera in chiaro su Tv8, ossia un giorno dopo la messa in onda in esclusiva sui canali Sky. Con la fase del live show, però, la situazione cambierà dato che il talent show non sarà più trasmesso al venerdì sera in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre.

Le anticipazioni riguardanti la programmazione del programma rivelano che la differita delle puntate del live show sarà trasmessa al mercoledì sera, a partire dal 4 novembre, con orario di inizio fissato per le 21,25 subito dopo il game show Guess My Age - Indovina l'età condotto da Enrico Papi.

X Factor 14, il live sarà trasmesso in differita al mercoledì sera su Tv8

I fan del talent show, che in queste settimane hanno avuto modo di seguire le puntate in chiaro, dovranno così ricordarsi di sintonizzarsi su Tv8 al mercoledì sera e non più di venerdì. Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare di Murdoch, invece, resterà la possibilità di rivedere le varie puntate del live show di X Factor 14 in streaming online da tablet oppure cellulare attraverso le applicazioni Sky Go e Now Tv.

Le anticipazioni della prima puntata rivelano che quest'anno si partirà subito con la presentazione dei brani inediti dei 12 concorrenti guidati da Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton, che a partire da venerdì saranno contenuti all'interno della compilation musicale ufficiale del programma.

Ghali nella prima puntata del live show di X Factor 14: anticipazioni

E poi ancora sul palco di X Factor 14 in vista del primo appuntamento in onda il 29 ottobre in diretta su Sky e il 4 novembre in differita su Tv8, ci sarà il cantante Ghali che presenterà per la prima volta il suo nuovo singolo dal titolo 'Barcellona'.

Tra le novità di questa edizione, va segnalata la presenza di Laccio e Shake, i nuovi coreografi che si occuperanno di abbellire ancora di più le performance dei concorrenti. Confermato anche l'appuntamento con Hot Factor, in onda subito dopo la diretta del giovedì.