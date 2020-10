Le avventure di Can Divit e Sanem Aydin continuano a tenere con il fiato sospeso i telespettatori di Canale 5: DayDreamer - Le ali del sogno appassiona sempre di più il pubblico italiano. Domenica 1 novembre, dopo la puntata di quasi due ore del 31 ottobre, andrà in onda un nuovo episodio della soap turca: si aprirà una profonda crisi tra i due protagonisti che andrà a genio a Huma. La mamma dei Divit sfrutterà l'occasione per far avvicinare Ceyda, CEO della Compass Sport, a suo figlio, ritenendo che la donna d'affari è senz'altro più adatta a Can.

Aria di crisi tra Can e Sanem

Nuove emozioni attendono i telespettatori di Canale 5: la puntata prevista alle 16.20 circa su Canale 5, prima della messa in onda di Domenica Live, vedrà Can e Sanem in un momento difficile.

La Aydin rifiuterà la proposta di matrimonio del suo innamorato. Il motivo della risposta di Sanem sarà legato ad un intervento di Emre e Leyla proprio durante la proposta di nozze. Il minore dei Divit, infatti, scoprirà dell'accordo tra Enzo Fabbri e Sanem e chiederà a quest'ultima di temporeggiare, conscio del modo in cui il fratello reagisce alle bugie ed ai segreti.

Can sarà deluso da Sanem e tra i due fidanzati si respirerà aria di crisi. Rendendosi conto della situazione, Huma interverrà cercando di approfittare dell'allontanamento. La calcolatrice mamma dei Divit farà di tutto per spingere l'affascinante Ceyda tra le braccia del figlio maggiore, convinta che la CEO della Compass Sport sia la donna perfetta per Can.

Il piano di Huma fallisce ma fa ingelosire Sanem

Le intenzioni di Huma, però, non avranno l'esito sperato perché Can non dimostrerà alcun interesse per Ceyda, in quanto innamorato, nonostante tutto, della fidanzata. L'unico risultato che il piano di Huma raggiungerà sarà la gelosia di Sanem. La ragazza tenterà di risolvere la situazione con Can e deciderà di raggiungerlo al rifugio, luogo che per la coppia riveste da sempre un posto dal grande valore affettivo.

Tra i due però la situazione non accennerà a risolversi, anzi, tra i due i rapporti si manterranno piuttosto freddi.

Frattanto, neanche per Leyla la situazione sarà delle migliori. Aylin mentirà alla segreteria affermando che lei ed Emre sono tornati ad essere una coppia. Da qui in poi, la storyline della soap prenderà una strada inaspettata: la sorella di Sanem accetterà il corteggiamento di Osman che ben presto chiederà ufficialmente la sua mano a papà Nihat, seguendo tutte le tradizioni della famiglia Aydin.

Per i fan di DayDreamer si preparano puntate davvero esaltanti e dense di sentimenti, dove però gli intrighi non mancheranno e i colpi di scena saranno sempre più frequenti.