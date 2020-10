Martedì 6 ottobre nuovo appuntamento con Beautiful, le cui trame si fanno via via più entusiasmanti. Dopo aver scoperto che Phoebe è Beth, per Liam e Hope sarà giunto il momento di raccontare anche a Steffy tutta la verità. La giovane apprenderà quindi di aver cresciuto per tutti questi mesi la figlia della sua sorellastra e ne sarà sconvolta. Intanto Ridge, dopo aver appreso da Flo e Zoe del coinvolgimento di Thomas nella vicenda, si rifiuterà di credere che il figlio possa aver tenuto nascosta la verità su Beth.

Beautiful, trama 6 ottobre: Ridge si rifiuta di credere al coinvolgimento di Thomas

Liam e Hope saranno al settimo cielo per aver ritrovato la loro piccola Beth. Per loro vi sarà ancora una possibilità di costruire quella famiglia tanto desiderata. Intanto alla Forrester, Ridge e Brooke apprenderanno tutti i dettagli sull'adozione di Phoebe. I due verranno a conoscenza del fatto che Thomas fosse al corrente della verità da mesi. Ridge sarà incredulo e si rifiuterà di pensare che il figlio abbia potuto tener nascosta la verità a Hope e Steffy. Zoe e Flo cercheranno di metterlo di fronte alla realtà dei fatti, raccontandogli delle minacce subite da Thomas.

Beautiful, spoiler: Liam racconta a Steffy la verità su Phoebe

Mentre Ridge e Brooke staranno ancora discutendo con Zoe, Flo e Shauna, Steffy farà ritorno a casa e si dirà sorpresa di vedere Hope. Quest'ultima insieme a Liam, dovrà affrontare un'altra dura prova, dire a Steffy tutta la verità su Phoebe.

Steffy ignara di tutto, comincerà ad ascoltare il racconto di Liam, il quale le dirà di aver scoperto qualcosa che non va nell'adozione della bambina. Piano piano racconterà tutti i risvolti dell'adozione, dicendole che Phoebe è stata strappata alla sua vera madre. Steffy sarà sconvolta, ma ancora non avrà realizzato che Phoebe è in realtà la figlia di Hope.

Beautiful, anticipazioni: Steffy sconvolta, scopre che Phoebe è la figlia di Hope

Stando alla trama della puntata n. 8151 di Beautiful, al termine di un drammatico racconto, Steffy verrà a sapere che la sua adorata Phoebe è in realtà Beth. La figlia di Ridge sarà sconvolta e faticherà a credere a tutto ciò che ha sentito. Un duro colpo per Steffy che, in tutti questi mesi si è affezionata moltissimo alla bambina. Dando uno sguardo alle puntate successive di Beautiful, si vedrà come il distacco di Steffy dalla bambina sarà traumatico. Liam e Hope capiranno il suo dolore ma non potranno fare a meno che riportare a casa con loro la piccola Beth. A Ridge toccherà l'ingrato compito di confortare Steffy, straziata dal dolore per aver perso Phoebe.

Per ulteriori dettagli riguardanti la reazione di Steffy, si rimanda alla visione dell puntata di Beautiful in onda martedì 6 ottobre. L'appuntamento è come sempre su canale 5, a partire dalle 13:40.