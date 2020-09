Gli spoiler della nota soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre, Hope dovrà prepararsi a ricevere una bella sorpresa: sua figlia Beth è ancora viva. La Logan avrà parecchi sospetti riguardo la figlia di Steffy, dopo che Douglas ha rivelato che Phoebe in realtà è Beth, ma scoprirà tutta la verità soltanto dopo la conferma di Florence Fulton. Quest'ultima, infatti, ormai stanca della situazione venutasi a creare, confesserà a Liam e Steffy che Beth è viva. Dopo la confessione di Flo, Liam non perderà tempo e si recherà prima da Steffy, la quale rimarrà sconvolta della verità e poi dall'ex moglie per avvisarla della grande notizia.

Liam incontra Beth

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 28 settembre al 2 ottobre, Liam si recherà a casa di Steffy per incontrare la piccola Phoebe, dopo le parole di Douglas l'uomo sarà ormai convinto che la bambina sia Beth e non appena la vedrà non potrà fare a meno di abbracciarla con grande amore. Nel frattempo Steffy vedrà lo strano atteggiamento dello Spencer e rimarrà alquanto stupita, così gli chiederà dei chiarimenti in merito. Dopo le tante domande della Forrester, Liam non riuscirà a mentire e gli rivelerà tutto ciò che ha scoperto sulla bambina da lei adottata. Steffy non riuscirà a credere al racconto dell'uomo, così Liam pregherà Florence di confermare la sua versione e di confessare alla donna incredula, il fatto che Phoebe è Beth.

Florence rivela la verità a Steffy

Florence Fulton non potrà più mentire davanti l'evidenza, così confermerà le parole di Liam e dirà a Steffy tutta la verità riguardo sua figlia. Poco dopo anche Douglas dirà alla Forrester che Beth non è morta come tutti credevano, ma in realtà è Beth. Dopo le varie conferme ottenute, Steffy sarà sconvolta e non saprà come reagire.

Successivamente Liam andrà da Hope per avvisarla che il racconto di Douglas non era frutto dell'immaginazione del bambino, ma la verità, pertanto la loro figlia Beth è ancora viva ed è Phoebe. Liam parlerà a Hope in presenza di Thomas, ma quest'ultimo ancora una volta cercherà di allontanarlo in malo modo per evitare che la Logan scopra ogni cosa, ma stavolta non ci riuscirà.

Wyatt deluso da Florence

Wyatt rimarrà parecchio scioccato dalla rivelazione di Florence e non riuscirà a credere che la sua fidanzata sia stata capace di nascondere un fatto così importante a Liam e Hope, così resterà assai deluso dal comportamento della donna. Durante la conversazione con Hope, Liam avrà dei problemi con Thomas e i due arriveranno addirittura ad alzarsi le mani, poi il Forrester si renderà conto di non avere più nessuna chance con la Logan, pertanto si arrenderà e deciderà di lasciare campo libero al suo rivale. Liam e Hope saranno increduli ma allo stesso tempo immensamente felici per il fatto di poter riavere Beth e si abbracceranno con dolcezza.