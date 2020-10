I nuovi appuntamenti di Beautiful sono pronti a regalare dei colpi di scena ai telespettatori di Canale 5. Stando alle anticipazioni fornite dal portale Gossip e Tv, Thomas non andrà in carcere. Inoltre, Ridge pur di salvare il figlio stringerà un patto di immunità con Flo Fulton.

Hope Logan è riuscita a scoprire la verità sulla figlia: la bambina non è morta come pensava, ma è stata rapita dal dottor Reese per poi essere venduta a Steffy. Quest'ultima ha ribattezzato la piccola Hope con il nome di Phoebe, in onore della gemella defunta. Logan è riuscita a sapere come sono andate realmente le cose grazie a Liam e suo figlio Douglas.

Thomas invece, ha sempre taciuto pur sapendo come stavano le cose tanto da sposare con l'inganno Hope.

Hope e Liam si riprenderanno Beth

Dopo avere scoperto la verità Hope e Liam potranno riabbracciare Beth. Thomas Forrester invece, dopo aver avuto una colluttazione con Liam Spencer si darà alla fuga grazie anche alla complicità dell'amico Vinny. Lo stilista per un po' di tempo risulterà latitante mentre Flo verrà arrestata. Il detective Sanchez cercherà di capire come è avvenuto il decesso di Emma dopo le varie segnalazioni di Xander. Tra Brooke e Ridge i rapporti risulteranno compromessi: la prima sarà in pensiero per le ripercussioni che potrebbero ricadere su Hope, il secondo invece è pronto a difendere il figlio a tutti i costi.

Nel frattempo, Thomas continuerà a ribadire il suo amore per Hope Logan. Quest'ultima, invece, metterà al corrente il suo ex marito di avere avviato le procedure per l'annullamento delle nozze. Con la complicità di Amelia, Thomas rimprovererà Douglas per l'atteggiamento avuto nei suoi confronti. In seguito a un duro confronto con il figlio di Liam, Forrester si presenterà a casa di Steffy dove incontrerà Hope che a sua volta era andata a casa per prendere le ultime cose della figlia.

Dopo uno scontro avvenuto tra i due ex coniugi, Brooke per evitare il peggio spingerà dalla scogliera il figlio di Ridge: il gesto della donna manderà in crisi il suo matrimonio visto che Thomas finirà in coma. Al risveglio del giovane Forrester, Brooke spiegherà al detective che si è trattato di un incidente.

L'accordo di Ridge

Il giorno del processo la figlia di Storm sarà pronta a testimoniare contro Thomas Forrester, ma l'intervento di Shauna e Ridge eviterà il carcere allo stilista. Nonostante Shauna abbia chiesto inutilmente l'aiuto di Quinn riuscirà lo stesso ad appianare le divergenze con con Ridge. Quest'ultimo per salvare il figlio dalla reclusione stringerà un accordo Flo: sia Fulton che Thomas saranno immuni.

A questo punto l'unico a pagare per lo scambio delle culle sarà il dottor Reese. Quest'ultimo ha messo in atto il piano diabolico per saldare dei debiti di gioco.