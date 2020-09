Il grande segreto sullo scambio di culle che ha coinvolto la piccola Beth starà per essere svelato nelle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda prossimamente: Hope e Liam riusciranno a riabbracciare la figlioletta creduta morta per tanti mesi. Ciò farà emergere il coinvolgimento di Flo, la quale si ritroverà in duro faccia a faccia con la cugina. Hope furiosa con lei le urlerà in faccia tutto il proprio disprezzo arrivando a schiaffeggiarla. Poco dopo, la polizia condurrà Flo Fulton in carcere con l'accusa di rapimento e truffa.

Anticipazioni Beautiful: Hope scopre che Flo le ha mentito su Phoebe/Beth

L'attesa sta per finire. Tra poche settimane anche i telespettatori italiani di Beautiful assisteranno al ricongiungimento di Beth con i suoi genitori naturali. Tutti gli intrighi e le bugie verranno a galla. Grazie anche a Liam, Hope potrà riabbracciare la figlia e, se da un lato sarà al colmo della felicità, dall'altro dovrà fare i conti con un'amara verità. La sua amata cugina Flo è infatti coinvolta in tutto ciò che le è accaduto e anzi le avrà impedito fino all'ultimo di scoprire che Beth fosse viva.

Hope si renderà conto che Flo non avrebbe mai parlato se non fosse stato per Douglas e per Liam, quindi sarà furibonda con lei.

Hope furiosa con Flo arriva a schiaffeggiarla nelle prossime puntate di Beautiful

Fuori di sé dalla rabbia, Hope affronterà Flo in in duro faccia a faccia. La figlia di Brooke non esiterà a puntare il dito contro la cugina, accusandola di tutto il dolore che ha dovuto sopportare negli ultimi tempi.

Hope sarà pronta a tutto pur di ottenere giustizia e riterrà Flo colpevole esattamente come il dottor Reese: nonostante la cugina non abbia preso parte all'organizzazione dello scambio di culle, infatti in seguito ne sarà stata complice.

Mentre Flo non riuscirà a proferire parola di fronte alla rabbia di Hope, la quale arriverà a darle un ceffone.

Anticipazioni Beautiful: Flo finisce in carcere

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Flo, subito dopo lo scontro con Hope, verrà arrestata dalla polizia. La giovane finirà in carcere con l'accusa di rapimento e truffa.

Per lei le cose, da questo momento, non saranno affatto facili: infatti, non solo verrà ripudiata da Hope, ma anche dalle famiglie Logan e Forrester. Anche Quinn, sino a quel momento grande amica di Shauna, si vedrà costretta a cacciare quest'ultima di casa, rifiutandosi anche di aiutarla a pagare la cauzione per la figlia.

Insomma, grandi emozioni attendono i fan di Beautiful nel corso delle prossime settimane. Per non perdere nulla di questa appassionante story line, si ricorda che la soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 13:40. La domenica invece, l'appuntamento è alle ore 14.