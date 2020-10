Periodo di grandi cambiamenti per Belen Rodriguez: da quando è stata lasciata da Stefano De Martino, la soubrette ha rimesso insieme i pezzi della sua vita giorno dopo giorno, a partire dalla sfera amorosa dove adesso risiede stabilmente Antonino Spinalbese, di professione parrucchiere. O forse ex. Si, perchè il Gossip vorrebbe che il ragazzo abbia preso un'aspettativa da lavoro non retribuita, su consiglio di Belen, per coltivare la passione per la fotografia.

Novità professionali in vista per il fidanzato di Belen

Il giornalista Parpiglia ha "indagato" sull'insolita assenza di Antonino Spinalbese nel salone di parrucchiere dove ha lavorato negli ultimi anni: le affezionate clienti, infatti, si sarebbero domandate per giorni come mai il ragazzo non si sia più fatto vedere.

Stando a quello che è arrivato all'orecchio di Gabriele, il ligure si sarebbe messo in aspettativa non retribuita per meditare sul suo futuro: nelle intenzioni del bel 25enne, infatti, ci sarebbe un drastico cambiamento professionale. L'indiscrezione che alcuni siti come Gossip e Tv stanno riportando, sostiene che l'hairstylist starebbe seriamente pensando di cambiare lavoro: da fare acconciature e tinte in uno dei saloni più rinomati della città, a fotografo professionista.

Sembra, inoltre, che Belen sia stata fondamentale nella decisione del compagno di prendersi un periodo di pausa: la Rodriguez starebbe spronando la sua dolce metà a coltivare la passione per le foto che ha sempre avuto, come si può vedere da quello che pubblica sul suo profilo Instagram.

Amore a gonfie vele per Belen e Spinalbese

Nell'attesa di capire bene se la fotografia sarà davvero il suo nuovo lavoro, Antonino continua a godersi l'amore di Belen e le lunghe giornate in sua compagnia.

Come hanno documentato alcune Stories che l'argentina ha pubblicato su Instagram qualche giorno fa, lei e il fidanzato condividono quasi tutto ormai: la showgirl sta insegnando lo spagnolo al compagno, e lui la ricambia portandole da mangiare a letto.

La coppia, inoltre, è reduce da un romantico weekend a Roma, il primo da quando si sono incontrati a luglio per caso nell'abitazione milanese della Rodriguez.

A chi le ha chiesto di recente se si considera una donna single, la presentatrice Mediaset ha risposto: "No, assolutamente no".

Spinalbese, dunque, è riuscito a far breccia nel cuore deluso della 36enne: neppure tre mesi dopo l'addio del marito Stefano, Belen ha conosciuto il ragazzo col quale si mostra felice sui social network.

Il cuore di Belen torna a battere

La storia d'amore tra Belen e Antonino è iniziata attorno al mese di agosto, quando i paparazzi li hanno fotografati per la prima volta a Milano mentre si scambiavano dei baci per strada. I giornalisti, però, hanno sempre sostenuto che i due si sarebbero conosciuti per caso a casa dell'argentina una sera in cui lei aveva bisogno di un ritocco alla tinta dei capelli: Spinalbese sarebbe stato contattato da un amico della Rodriguez e da lì avrebbe avuto inizio il tutto.

Dopo aver condiviso la parte finale dell'estate a Ibiza, i piccioncini sono rientrati in città con l'intenzione di continuare a conoscersi sempre meglio. Nel giorno del 36esimo compleanno della soubrette, ad esempio, il ragazzo ha organizzato una festa a sorpresa invitando amici e parenti stretti.

Con l'inizio dell'autunno, poi, l'affiatata coppia ha cominciato a condividere sui social network foto e video dei momenti più carini che trascorrono insieme, alcuni dei quali comprendono anche il piccolo Santiago. Antonino ha già conosciuto il figlio di Belen e Stefano De Martino, e sembra aver instaurato un bel legame con lui.