Domenica 18 ottobre su Canale 5, a partire dalle ore 14 andrà in onda un nuovo e appassionante episodio di Beautiful.

Dalle anticipazioni si viene a sapere che si arriverà all'epilogo dello scontro tra Flo e Hope, con quest'ultima che perderà la calma sino a dare un ceffone alla cugina. Per Flo le cose peggioreranno ulteriormente nel momento in cui il detective Sanchez arriverà allo chalet per arrestarla con l'accusa di rapimento e frode, sotto gli occhi delle Logan, di Ridge e Shauna.

Beautiful, anticipazioni 18 ottobre: Hope vs Flo

Già nella puntata precedente, i fan di Beautiful hanno assistito allo scontro accesissimo tra Hope e Flo.

Le due, allo chalet, daranno vita a un faccia a faccia molto duro, con la figlia di Brooke che non esiterà a rinfacciare alla cugina il fatto di averle mentito per tanti mesi, ben sapendo il dolore che stava passando.

Flo sarà consapevole del fatto che il suo sia stato un comportamento spregevole e crudele ma, nonostante ciò, chiederà a Hope di essere perdonata.

Beautiful, spoiler 18 ottobre: Flo ripudiata dalle Logan

Nello stesso momento, i telespettatori di Beautiful, vedranno anche Shauna tentare di chiedere perdono alle sorelle Logan, le quali non sembreranno disposte a passare sopra a quanto successo. A casa di Brooke farà ritorno anche Ridge, il quale non nasconderà di essere furioso con Flo, mentre Shauna continuerà a implorare di non far arrestare la figlia.

Una richiesta che rimarrà inascoltata, visto che l'intera famiglia sembrerà aver ripudiato Flo.

Brooke ad esempio, dirà di non ritenersi più la zia della ragazza, stessa opinione che avranno anche Donna e Katie.

Hope molla uno schiaffo a Flo, Fulton arrestata

Allo chalet intanto, proseguirà l'accesa discussione tra le due cugine con Flo che vorrà dimostrare a Hope di essere ancora degna della sua fiducia.

Di contro, la figlia di Brooke le sbatterà in faccia tutta la sua rabbia e le dirà che non la perdonerà mai per ciò che ha fatto. Hope non si capaciterà di come la cugina abbia avuto il coraggio di presentarsi davanti a lei e non vorrà più ascoltare le sue giustificazioni, tanto da arrivare a darle uno schiaffo, poco prima di urlarle di uscire non solo da casa sua ma anche dalla sua vita.

Poco dopo, a casa di Hope giungeranno le sorelle Logan. Ridge, Shauna e il detective Sanchez. Quest'ultimo, allertato da Ridge, non potrà far altro che ammanettare Flo e portarla in carcere. Quale sarà la pena che dovrà scontare la giovane Fulton? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful, ricordando che la soap tv americana, va in onda tutti pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 13:40.