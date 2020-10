Can Yaman è sicuramente l'attore del momento. Complice lo straordinario successo ottenuto quest'anno con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, l'attore turco sta letteralmente spopolando nel nostro Paese. Questa settimana si è raccontato in una lunga ed esclusiva intervista al settimanale Chi, dove ha svelato tutti i suoi segreti e ha avuto modo di parlare anche della sua famiglia e delle difficoltà che hanno dovuto affrontare insieme, ma che non l'hanno mai portato ad abbandonare il suo grande sogno.

L'intervista esclusiva di Can Yaman al settimanale Chi

Can ha svelato di aver studiato e di essersi laureato in giurisprudenza e per qualche tempo ha anche esercitato nei tribunali, così da seguire le orme di suo padre che ha definito un uomo con un forte senso della giustizia.

L'attore non ha nascosto che i suoi genitori non avevano tantissime disponibilità dal punto di vista economico e per questo motivo lui si è sempre impegnato tantissimo, cercando di vincere le borse di studio per non pesare più di tanto sul bilancio familiare e in questo modo portare avanti il suo percorso di studi.

Le parole dell'attore sulle difficoltà in famiglia

I momenti difficili, quindi, non sono mancati per il protagonista della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, che tuttavia non ha mai perso la speranza e non ha mai 'gettato la spugna'. Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'attore ha ammesso che assieme ai suoi genitori ha trascorso dei momenti di alti e bassi.

"Ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, ed è quello che conta'', ha dichiarato Yaman aggiungendo che, nonostante la laurea in giurisprudenza, alla fine ha deciso di intraprendere la strada della recitazione che l'ha portato ad essere, oggi, uno degli attori più quotati e amati dal pubblico.

La clausola di Can Yaman per le foto su Chi

In Italia il successo è arrivato due anni fa con la messa in onda della soap opera Bitter Sweet in onda su Canale 5, ma la consacrazione di Yaman è arrivata quest'anno con la serie estiva DayDreamer, che ancora oggi appassiona milioni di spettatori nel fine settimana.

Eppure Can sembra non essere consapevole della sua bellezza, al punto che al settimanale Chi ha ammesso che quasi non se ne accorge e di essere contento del fatto che gli altri riescano a vedere altro al di là del suo aspetto fisico.

Per questa intervista, l'attore ha anche posato per un servizio fotografico e ha fatto una richiesta ben precisa che è stata prontamente accolta. L'attore non ha voluto che venissero ritoccate le sue fotografie, preferendo quindi che fossero pubblicate 'al naturale' sulla rivista di Gossip: una clausola contrattuale che ha preteso e ottenuto.