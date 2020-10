La programmazione di DayDreamer, la soap opera campione di ascolti del weekend di Canale 5, potrebbe subire delle nuove variazioni nel corso del mese di novembre. Dopo la sospensione quotidiana per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne, la Serie TV turca con protagonista Can Yaman potrebbe perdere uno dei due appuntamenti settimanali, attualmente in onda su Canale 5, per lasciare spazio ancora una volta a una trasmissione di Maria De Filippi. In questo caso si tratterebbe del talent show 'Amici' la cui messa in onda è prevista proprio a partire dal mese di novembre.

La soap DayDreamer potrebbe cambiare ancora programmazione da novembre

Nel dettaglio, infatti, come riportato anche questa mattina sulla pagina ufficiale Instagram di 'TVblog', a partire dal prossimo novembre ci potrebbero essere delle novità importanti riguardanti il palinsesto di DayDreamer - Le ali del sogno.

La serie televisiva turca, infatti, potrebbe rinunciare all'appuntamento del sabato pomeriggio per lasciare spazio proprio ad Amici.

Il fortunato talent show, prima di approdare in prime time con la fase del serale, da sempre va in onda al sabato pomeriggio nello slot orario compreso tra le 14:10 e le 16:00. Quello che attualmente è occupato (dalle 14:45 in poi) proprio dai nuovi episodi della soap con protagonista Can Yaman.

Amici prenderebbe il posto di DayDreamer al sabato pomeriggio

Il ritorno di Amici, quindi, non lascerebbe ulteriore spazio nel palinsesto pomeridiano del sabato della rete ammiraglia e sempre secondo quanto riportato da TvBlog, non si esclude che da novembre la soap possa mantenere soltanto la programmazione della domenica pomeriggio.

Questo significherebbe che i fan di DayDreamer dovrebbero rinunciare ad uno dei due appuntamenti previsti a settimana e 'accontentarsi' dell'episodio della domenica, che attualmente dura meno di un'ora, dopodiché la linea viene lasciata all'appuntamento del giorno di festa con Domenica Live, condotto da Barbara d'Urso.

Ancora ottimi ascolti per DayDreamer nel weekend di Canale 5

Tali indiscrezioni sul possibile cambio programmazione della soap, però, al momento non sono state confermate da Mediaset e quindi i fan continuano a sperare che possa essere trovata una soluzione migliore. Nel frattempo le avventure di Can e Sanem continuano ad appassionare una platea sempre più vasta di spettatori.

Le puntate del sabato pomeriggio sono quelle più viste, con una media di oltre 2.4 milioni a settimana e uno share che supera la soglia del 16%. Gli episodi della domenica pomeriggio, invece, vengono visti da una platea di circa 2 milioni e lo share si aggira tra il 12 e il 14%.