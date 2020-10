Continuano a non mancare i colpi di scena nella telenovela iberica Una vita. Dagli spoiler spagnoli relativi a ciò che accadrà negli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente, si evince che Mauro San Emeterio deluderà Felipe Alvarez Hermoso.

Il vedovo di Teresa Sierra farà perdere la fiducia all’avvocato, quando gli confesserà di avergli nascosto di far ancora parte delle forze di polizia.

Una vita, spoiler: Cesar si rifiuta di vendere Marcia ad Alvarez Hermoso

Nelle puntate che movimenteranno i pomeriggi di Canale 5 prossimamente, Mauro San Emeterio dopo aver rimesso piede ad Acacias 38 farà il possibile per aiutare l’amico Felipe a ricongiungersi con Marcia.

L’ex commissario grazie a diverse indagini fatte scoprirà che la brasiliana è stata rapita da Cesar Andrade, un pericoloso trafficante di donne. Alvarez Hermoso e il vedovo di Teresa riusciranno a mettere piede a casa del sequestratore di Marcia, e gli faranno intendere di voler acquistare le sue ragazze di colore.

A questo punto l’avvocato non appena si troverà faccia a faccia con la sua nuova fiamma, le prometterà di salvarla. Per raggiungere il suo obiettivo Felipe si dirà disposto a far avere a Cesar una somma ingente di denaro, senza riuscire a convincerlo: il malvivente infatti vorrà riservare Marcia per un affare più fruttuoso.

Felipe deluso da Mauro, Genoveva chiede delle spiegazioni a Ursula sulla scomparsa della brasiliana

La situazione prenderà una brutta piega, nell’istante in cui Alvarez Hermoso arriverà a dubitare di Mauro. In particolare, quest’ultimo spiazzerà l’amico durante un confronto con Aurelio Mendez, facendogli sapere di essere ancora un poliziotto e di essere tornato nel quartiere iberico appositamente per far luce sulla misteriosa scomparsa di una donna che in passato fu schiavizzata da Cesar.

San Emeterio però sottolineerà all’avvocato che prima di fare ritorno ad Acacias 38 non era a conoscenza che la donna in questione fosse Marcia. Nonostante ciò, Alvarez Hermoso rimarrà deluso dal suo amico, e arriverà addirittura a sospettare che possa aver mentito sul decesso dell’amata Teresa Sierra.

Anche se Mauro gli ribadirà che sua moglie non è più in vita, Felipe stufo di essere preso in giro dirà allo stesso e a Mendez che riuscirà a sottrare Marcia dalle grinfie di Andrade da solo.

Nel contempo Genoveva dopo aver controllato ogni movimento del legale avrà il presentimento che sia alla ricerca della brasiliana, soprattutto per averlo visto entrare nello stesso hotel in cui soggiorna il commissario Aurelio. Per finire la darklady esigerà di sapere dalla sua alleata Ursula in quale modo è riuscita a liberarsi di Marcia, e le sottolineerà che da adesso in poi si occuperà personalmente dell’intricata faccenda.