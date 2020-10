Non c'è pace per la programmazione di DayDreamer, la fortunata Serie TV di Canale 5 con protagonista l'amatissimo Can Yaman. Nel corso del mese di novembre, infatti, potrebbe esserci una nuova variazione di palinsesto riguardante la messa in onda della soap, che ancora una volta si ritroverebbe a dover lasciare spazio ad un programma di Maria De Filippi, proprio come è successo lo scorso settembre con il ritorno di Uomini e donne e la cancellazione quotidiana di DayDreamer dalla programmazione di Canale 5.

Dal 14 novembre DayDreamer con Can Yaman verrebbe sostituita dal ritorno di Amici 20

Stando alle anticipazioni diffuse in queste ore da TvBlog, a partire da sabato 14 novembre dovrebbe esserci il ritorno ufficiale in televisione di Amici 20, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Come da tradizione, le prime fasi della trasmissione andranno in onda al sabato pomeriggio su Canale 5, nello slot orario che va dalle 14,10 alle 16 circa, attualmente occupato dalla soap Una Vita e a seguire da DayDreamer - Le ali del sogno.

Ecco allora che dal momento in cui la notizia dell'inizio di Amici 20 fissato al 14 novembre venisse confermata nei prossimi giorni da Mediaset, si assisterebbe ad un nuovo cambio palinsesto per la serie tv turca con Can Yaman. In tal modo, infatti, non ci sarà più spazio per la messa in onda dei nuovi episodi della serie al sabato pomeriggio.

La serie DayDreamer potrebbe proseguire di domenica

Una notizia che era circolata sul web e sui social già qualche giorno fa, visto che il ritorno di Amici 20 era previsto a partire dal mese di novembre.

E così dal 14 novembre in poi, i fan della serie che vede protagonista la coppia composta da Can e Sanem potrebbero doversi accontentare di un solo appuntamento settimanale con DayDreamer, quello della domenica pomeriggio che dura circa un'oretta.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà la futura programmazione della serie tv turca con Can Yaman a partire dal 14 novembre, va detto che questo sabato 31 ottobre sarà trasmesso un appuntamento speciale della durata di due ore.

Sabato 31 ottobre DayDreamer cambia programmazione e anticipa la messa in onda

La serie, infatti, prenderà il via alle 14,10 e non alle 14,45 (come accade normalmente) e andrà avanti fino alle 16.05 circa quando poi la linea verrà data a Verissimo. Confermato, invece, l'appuntamento canonico della domenica pomeriggio a partire dalle 16.20 in poi, prima dell'inizio di Domenica Live condotto da Barbara D'Urso.

E gli ascolti continuano a premiare la serie turca: oltre 2.4 milioni di spettatori fissi seguono gli episodi in onda ogni fine settimane su Canale 5, con uno share che oscilla tra il 14 e il 17%.