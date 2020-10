Can Yaman è sicuramente l'attore del momento e complice il grande successo della soap DayDreamer in onda su Canale 5, è diventato una vera e propria star anche in Italia. In una recente intervista concessa al magazine Gossip e Tv, l'attore turco ha parlato del suo personaggio all'interno della serie ammettendo di essere molto legato a Can Divit, il fotografo che ha fatto perdere la testa alla dolce e sensibile Sanem.

Le confessioni di Can Yaman sulla soap DayDreamer - Le ali del sogno

"Io adoro il personaggio. Mi manca. È un personaggio peculiare", ha raccontato Can nel corso dell'intervista ammettendo che per lui è stata una vera e propria fortuna riuscire a recitare un ruolo del genere.

L'attore ha ammesso che in un primo momento è stato fatto un grande lavoro anche per quanto riguarda lo stile di Divit e non ha nascosto che ha sostenuto lui stesso le spese per gli abiti e gli accessori.

Con il passare del tempo, però, complice il grande successo che la soap cominciava a riscuotere non solo in Turchia ma anche nel resto del mondo, tutti i marchi si sono fatti avanti per fare da sponsor alla soap opera. "Questo dimostra la qualità alta della serie", ha dichiarato l'attore.

Il successo di DayDreamer: il pubblico italiano impazzisce per Can e Sanem

Insomma Yaman non può che avere un buon ricordo della sua esperienza nel cast di DayDreamer, tanto da dire che per lui è e rimarrà per sempre una serie speciale, che porterà sempre nel cuore.

E così sarà anche per i numerosi fan, soprattutto quelli italiani, che si stanno appassionando alla soap campione di ascolti del pomeriggio.

La love story tra Can e Sanem, ricca di colpi di scena e imprevisti vari, appassiona puntata dopo puntata un numero crescente di telespettatori. In questo momento i due hanno ritrovato un po' di serenità al punto che il fotografo chiederà a Sanem di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Ma ci sarà davvero il tanto ambito lieto fine? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti in programma su Canale 5.

Il ritorno di Can Yaman in Italia ospite dalla De Filippi

Nel corso dell'intervista, però, Can ha parlato anche del suo nuovo impegno televisivo con la Serie TV dal titolo Bay Yanlis, che ha definito "magnifica e importante".

In questo caso l'attore ha ammesso di essere più libero perché può improvvisare di più rispetto al personaggio di Divit.

In attesa di scoprire se questa serie approderà anche da noi in Italia, in questi giorni Can Yaman è ritornato in Italia per una serie di impegni televisivi che lo vedranno protagonista. Dagospia ha anticipato che l'attore sarà ospite in una delle puntate di C'è posta per te, il people show del sabato sera di Canale 5 in onda da gennaio 2021. E per andare dalla De Filippi, Can avrebbe "detto no" a Barbara D'Urso, che lo scorso anno lo ospitò in diretta a Live.