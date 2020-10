Buone notizie per tutti i fan di DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata Serie TV con Can Yaman di cui sabato 7 novembre verrà trasmessa una nuova puntata in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni di queste ore che arrivano dalla Guida Tv ufficiale Mediaset rivelano che ci sarà una nuova programmazione per la serie, la quale acquisterà di nuovo mezz'ora in più all'interno del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, anticipando nuovamente l'orario di messa in onda. E in questo nuovo appuntamento non mancheranno i colpi di scena: Leyla riceverà una inattesa proposta di matrimonio.

Cambio programmazione per DayDreamer: il 7 novembre inizia prima

Nel dettaglio, la nuova programmazione di DayDreamer prevede che sabato 7 novembre la serie tv turca andrà in onda in anticipo rispetto all'orario canonico in cui è stata trasmessa nei mesi scorsi. La prossima settimana, infatti, la serie partirà alle ore 14:15 circa e andrà avanti fino alle 16:05, quando poi la linea passerà a Verissimo di Silvia Toffanin.

Il palinsesto di Canale 5 riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset prevede che alle 13:40 ci sarà spazio per un nuovo episodio di Beautiful, a seguire ci sarà un brevissimo appuntamento con Una Vita e poi dalle 14:15 sarà la volta dei nuovi episodi della serie che vede protagonista Can e Sanem.

Dal 14 novembre Daydreamer potrebbe lasciare spazio ad Amici 20

Come è già successo questo sabato 31 ottobre, quindi, anche il prossimo 7 novembre l'appuntamento su Canale 5 con DayDreamer durerà all'incirca due ore. Tuttavia dal 14 novembre la situazione potrebbe cambiare, dato che TvBlog in questi giorni ha svelato che la partenza del pomeridiano di Amici 20 sarebbe stata anticipata.

La nuova edizione del fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, dovrebbe partire proprio il 14 novembre, nello slot orario che va dalle 14:10 alle 16:00, quello attualmente occupato dalla serie turca con Can Yaman. Nel caso in cui questa novità del palinsesto di Canale 5 si concretizzasse, vorrebbe dire che non ci sarebbe più spazio al sabato pomeriggio per le avventure di Can e Sanem.

Le anticipazioni di DayDreamer di sabato 7 novembre 2020: Osman chiede la mano di Leyla

In attesa di scoprire quale sarà la programmazione ufficiale delle prossime settimane, le anticipazioni della puntata di sabato 7 novembre rivelano che Leyla deciderà di accettare il corteggiamento serrato da parte di Osman, decisa ormai a voltare pagina e a chiudere definitivamente con Emre.

La ragazza, però, non immagina che Osman non abbia alcuna intenzione di perdere tempo. Il macellaio del quartiere, ormai anche attore affermato, passerà subito ai fatti e si recherà a casa della ragazza per chiedere ufficialmente la sua mano e avanzare così una proposta di matrimonio a tutti gli effetti che lascerà un po' perplessa la giovane Aydin.