Belle novità in arrivo per i fan di DayDreamer - Le ali del sogno: la soap turca con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir sabato 31 ottobre subirà un cambio per ciò che riguarda la programmazione. I fan potranno seguire per quasi due ore le avventure di Can e Sanem, visto che secondo quanto riporta la guida tv ufficiale di Mediaset partirà alle 14:10 e terminerà alle 16:00 circa. La puntata sarà davvero molto intensa e densa di colpi di scena.

Nuovo cambio di programmazione per DayDreamer

Due ore in compagnia di tutti i protagonisti di DayDreamer: sabato 31 ottobre la programmazione di Canale 5 prevede ben tre episodi della soap turca.

Dopo Beautiful, infatti, il prossimo sabato non andrà in onda Una vita: la soap spagnola darà spazio a Can, Sanem, Emre, Leyla e tutti i personaggi che animano la fortunata serie che dalla scorsa estate sta appassionando sempre di più i telespettatori.

Questa non è di certo la prima volta che DayDreamer subisce delle variazioni nell'orario e nei giorni della settimana della messa in onda. In estate, la soap andava in onda dal lunedì al venerdì, poi dal momento che Uomini e Donne in autunno ha riacquistato nel palinsesto la sua naturale collocazione nel primo pomeriggio, a parte una prima serata, la soap ha trovato posto nel week-end. Fino ad ora, infatti, la serie è andata in onda il sabato prima di Verissimo e la domenica prima di Domenica Live.

Adesso, non è ben chiaro se l'orario del 31 ottobre sarà quello definitivo o se ci saranno nuovi cambiamenti.

Quale futuro attende agli appassionati della soap?

Impossibile non sottolineare che a breve ripartirà Amici, che negli anni passati andava in onda proprio il sabato nella fascia pomeridiana che precedeva il programma di Silvia Toffanin.

A questo punto, non è da escludere che DayDreamer dovrà trovare un nuovo spazio: verrà escluso dalla programmazione del sabato e verrà trasmesso solo la domenica o ci saranno dei rimpasti che vedranno la soap protagonista anche in altre occasioni?

Pare evidente, però, che i telespettatori di Canale 5 non abbiano alcuna intenzione di rinunciare ai loro amati beniamini.

Già in passato, sui social, i follower della soap avevano fatto sentire la loro voce per manifestare il disappunto circa la possibilità che DayDreamer venisse cancellato dal palinsesto. Adesso, non resta che aspettare per scoprire se ci saranno grosse modifiche o se si tratterà solo di orari differenti di messa in onda. Frattanto, sabato 31 ottobre i fan potranno assistere alla proposta di matrimonio di Can a Sanem, ma qualcosa non andrà per il verso giusto. Emre e Leyla, sapendo dell'accordo della Aydin con Enzo Fabbri, spingeranno Sanem a rifiutare.