Anche questa settimana la Serie TV di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno farà compagnia ai telespettatori la domenica. Nel corso dell’episodio in programmazione su Canale 5 l’11 ottobre a partire dalle ore 15:45 sino alle 16:40 circa, ancora una volta l’amore dei due protagonisti principali sarà messo a dura prova.

La diabolica alleanza stretta tra Enzo Fabbri e Aylin Yuksel comincerà a dare i suoi frutti. Can Divit (Can Yaman) si caccerà nei guai dopo aver picchiato l’imprenditore italo-francese, per essersi rifiutato di cedergli le azioni della sua agenzia pubblicitaria. Nello specifico il fotografo verrà prelevato dal suo ufficio e arrestato con l’accusa di aggressione, tra l’incredulità di tutti e la disperazione dell’amata Sanem Aydin (Demet Özdemir).

DayDreamer, anticipazioni di domenica 11 ottobre: Enzo vuole il profumo di Sanem

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset domenica 11 ottobre, raccontano che Can per non avere complicazioni con la nuova pubblicità dei cosmetici a causa della presenza di Enzo Fabbri in società, lo andrà a cercare. Il fotografo si recherà dal suo socio per cercare di convincerlo a vendergli le sue quote della Fikri Harika. Purtroppo l’imprenditore italo-francese nonostante Can si dirà disposto a versare qualsiasi cifra rimarrà fermo nella sua posizione, poiché in cambio vorrà avere soltanto il profumo di Sanem.

A questo punto Can oltre a sottolineare a Enzo che l’aspirante scrittrice è la sua promessa sposa, gli dirà di potersi scordare la fragranza della fanciulla e commetterà un gesto avventato che avrà delle conseguenze spiacevoli.

Can finisce in prigione, Aylin e Fabbri soddisfatti per la riuscita del loro piano

Il figlio maggiore del Divit risponderà ad una provocazione di Fabbri sferrandogli impulsivamente un pugno: tra i due uomini quindi scoppierà un vero e proprio litigio. Quest’ultimo dopo essere stato aggredito dal primogenito di Aziz, gli prometterà di fargliela pagare e avrà il sostegno di Aylin.

Can non appena tornerà in agenzia riferirà l’accaduto, e Sanem sarà intenzionata a far avere la formula del suo profumo a Enzo per risolvere il difficile problema. Nonostante ciò, il fotografo sarà irremovibile a costo di annullare l’accordo per il nuovo importante lavoro.

Infine Can si vedrà costretto a recarsi al comando di polizia, poiché finirà in prigione per colpa di una denuncia a suo carico da parte di Fabbri.

Sia l’avvocato e il fratello di Emre si renderanno conto della gravità della situazione, invece Aylin ed Enzo saranno soddisfatti per la riuscita del loro piano.