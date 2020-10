Dalle anticipazioni turche di DayDreamer si evince che Emre Divit dichiarerà il suo amore a Leyla Aydin (Oznur Serceler), quando apprenderà che ha lasciato Osman a causa sua.

Non appena il secondogenito di Aziz le dirà di non nascondergli i suoi sentimenti e di tornare a essere una coppia, la sorella di Sanem non si sbilancerà ma i presupposti per un ritorno di fiamma non mancheranno.

DayDreamer, spoiler turchi: Osman e la sorella di Sanem si lasciano

Gli spoiler provenienti dalla Turchia e riguardanti le trame dei prossimi episodi italiani della Serie TV, dicono che Huma architetterà l’ennesimo stratagemma per far allontanare il figlio Emre da Leyla.

Per riuscire nel suo intento la signora Divit farà lavorare il suo secondogenito con Melis, una nuova segretaria che sin da subito manifesterà un certo interesse sentimentale per il proprio capo. Leyla nonostante inizierà a organizzare le nozze con Osman farà fatica a nascondere la sua gelosia nei confronti del suo ex fidanzato. Ovviamente Emre si accorgerà del malumore di Leyla quando le chiederà di dare una mano a Melis proprio per farla infastidire.

Successivamente Leyla sempre più stanca di vedere la sua sostituta vicino a Emre, arriverà a prendere una sofferente decisione insieme al suo promesso sposo. Sia Osman e la sorella di Sanem metteranno la parola fine alla loro storia d’amore.

Mevkibe e Nihat comprendono la loro primogenita, Leyla disposta a dare una chance a Emre

Durante la festa di compleanno di Can ci saranno diversi colpi di scena. Mentre quest’ultimo sorprenderà tutti i presenti facendo una proposta di matrimonio a Sanem, la primogenita degli Aydin confesserà a Emre che lei e il macellaio non stanno più insieme: Leyla però inviterà il suo ex a non far sapere nulla ai suoi genitori.

Il giorno seguente l’ex segretaria della Fikri Harika troverà il coraggio di essere sincera con Mevkibe e Nihat, che a gran sorpresa comprenderanno la sua scelta per averci pensato in tempo. Anche Osman finalmente farà sapere alla sorella Ayhan di non essere più fidanzato con la sua amica.

A questo punto Emre coglierà l’occasione al volo per riavvicinarsi a Leyla quando la giovane metterà piede nella sua agenzia.

Nello specifico il fratello di Can oltre a far sapere alla sua ex che il suo cuore non ha mai smesso di battere per lei, le dirà di aver capito di essere la ragione della sua rottura con Osman. Nell'istante in cui Emre le chiederà apertamente di dargli una nuova possibilità Leyla sembrerà disposta a recuperare il loro rapporto, ma vorrà comunque procedere con cautela.