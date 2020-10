Su Canale 5 continua ad andare in onda lo sceneggiato di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni relative a ciò che accadrà nei nuovi appuntamenti, rivelano che Osman Isik rinuncerà a Leyla Aydin in modo definitivo. Il macellaio dopo aver annullato le sue nozze con la primogenita di Mevkibe e Nihat, farà cadere nella disperazione totale la sorella Ayhan.

In particolare Osman comunicherà alla sua ex fidanzata di essere in procinto di partire per aver accettato un’offerta di lavoro.

DayDreamer, spoiler turchi: Leyla e Osman si lasciano

Nelle prossime settimane di programmazione sul piccolo schermo Osman quando capirà che Leyla non ricambia i suoi sentimenti si concentrerà sulla sua carriera.

Tutto comincerà nell'istante in cui a seguito della rottura tra la primogenita degli Aydin ed Emre, verrà assunta alla Fikri Harika la nuova segretaria Melis grazie a Huma. La nuova arrivata sin da subito scatenerà la gelosia di Leyla, poiché troverà qualsiasi scusa per passare del tempo con il proprio capo Emre. La sorella di Sanem si infastidirà ancora di più soprattutto quando il suo ex le chiederà di aiutare la sua sostituta a utilizzare dei programmi informatici. Leyla intanto dopo essersi licenziata dall'agenzia dei Divit, lavorerà nella casa editrice di Yigit dove ha iniziato da qualche settimana.

Successivamente la figlia maggiore degli Aydin farà sempre più fatica a nascondere il suo malumore, sino a spingere il macellaio a mettere la parola fine alla loro relazione.

Per fortuna Mevkibe e Nihat non appena sapranno della separazione improvvisa tra la loro primogenita e Osman saranno comprensivi, mentre quest’ultimo verrà supportato dalla sorella Ayhan.

Il macellaio vuole lasciare Istanbul, Ayhan interrompe la sua frequentazione con Ceycey

A questo punto il macellaio approfitterà del momento in cui potrà parlare con Leyla, per farle sapere di dover lasciare Istanbul per diversi mesi: nello specifico Osman vorrà far parte di un’importante Serie TV.

La sorella di Sanem nonostante si mostrerà parecchio dispiaciuta per aver fatto allontanare il suo ex da lei, farà dei complimenti allo stesso e gli dirà di non volerlo perdere come amico. La figlia maggiore degli Aydin dopo essersi scambiata un abbraccio con Osman, sarà finalmente libera di tornare tra le braccia di Emre.

Nel contempo non passerà di certo inosservata la reazione che avrà Ayhan, quando saprà della partenza del fratello. Quest’ultima sconvolta per la decisione presa da Osman non vorrà più portare avanti la sua frequentazione con Ceycey, infatti gli dirà di aver bisogno di tempo per riflettere.