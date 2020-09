Se da una parte Sanem riuscirà a trovare la felicità con il suo Can, nelle prossime puntate di DayDreamer l'altra sorella Aydin attraverserà un periodo di confusione. Leyla, infatti, si fidanzerà ufficialmente con Osman. Il ragazzo avrà "il via libera" di chiederle la mano, dopo che Aylin farà intendere alla ragazza di essere ritornata con Emre. Il loro fidanzamento, però, non sarà felice, soprattutto nel momento in cui Leyla scoprirà di essere stata ingannata dalla perfida Aylin.

Huma assume Melis per far ingelosire Leyla

Dopo aver scoperto che Emre non sta insieme ad Aylin, la ragazza vorrebbe interrompere il fidanzamento con Osman per riprendersi il suo ex, ma non troverà il coraggio.

Per questo motivo andranno avanti con i preparativi per le nozze, ma Leyla si presenterà abbastanza nervosa quando sentirà questi discorsi. Osman intuirà che qualcosa non sta andando come lui vorrebbe, ma proseguirà con la storia come se nulla fosse. Un giorno, addirittura, si recherà insieme a Leyla a vedere una casa in cui andare a vivere, ma la ragazza non mostrerà la gioia che Osman si aspetta, arrivando perfino a non contraccambiare un suo bacio, anche se gli confesserà che tutto sta procedendo nel migliore dei modi e che è solo colpa dello stress.

A ogni modo, Leyla cercherà di tagliare qualsiasi ponte con Emre, anche dal punto di vista professionale. La ragazza, infatti, deciderà di dimettersi dalla Fikri Harika, per poi successivamente andare a lavorare nella casa editrice di Yigit.

Huma, ovviamente, impazzirà di gioia, visto che non sopporta che le sorelle Aydin stiano vicine ai suoi figli e per dare a Leyla "il colpo di grazia" escogiterà un altro piano.

Melis mostra interesse per Emre

Emre, infatti, sarà alla ricerca di una nuova assistente e durante un colloquio convocherà una certa Melis.

Quando Huma li vedrà parlare, con una scusa, convocherà in agenzia anche Leyla e quando quest'ultima li vedrà insieme, capendo che Emre può andare avanti anche senza di lei, si mostrerà alquanto infastidita. Emre, però, deciderà di non assumere Melis, ma Huma non se la lascerà sfuggire. La renderà la sua assistente personale costringendola, però, a stare accanto a Emre.

Leyla sarà gelosa di Melis e vorrà tenerla sotto controllo, per questo si recherà in agenzia con una scusa. Qui Emre le chiederà se può dare qualche dritta a Melis su un software che lei era solita utilizzare. Non sarà proprio felice di farlo, ma alla fine le darà una mano, anche se la nuova assistente si mostrerà molto più interessata a Emre che al programma, cosa che darà molto fastidio a Leyla. Successivamente Emre cercherà di sincerarsi su come stiano procedendo le cose tra le due ragazze, ma Leyla (visto l'interesse di Melis per il suo ex) dirà a Emre che la ragazza è abbastanza in gamba per cavarsela da sola e se ne andrà.

Osman e Leyla rompono il fidanzamento

Osman è impegnato sul set e Leyla lo raggiungerà, ma lo vedrà impegnato a parlare con alcune colleghe e per tale ragione, anche un po' infastidita, deciderà di andarsene.

Successivamente s'incontreranno in un bar. La ragazza si mostrerà "gelosa" dell'affiatamento di Osman con le sue colleghe e ciò porterà i due a discutere. Forse non sono veramente felici e hanno intrapreso la strada verso il matrimonio troppo velocemente, così di comune accordo decideranno di lasciarsi, con Osman che dirà: "Sapevo che alla fine sarebbe stato così".