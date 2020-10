Nelle prossime puntate di DayDreamer, mentre Sanem accetterà la proposta di nozze di Can, la sorella Leyla sarà impegnata a ricostruirsi una nuova vita dopo la fine del fidanzamento con Osman. Saputa la notizia Emre non esiterà a chiedere un'altra possibilità alla ragazza. Intanto anche per Osman ci saranno delle novità: per motivi di lavoro presto lascerà Istanbul.

Leyla comunica ai genitori la fine del fidanzamento con Osman

La rottura tra Leyla e Osman sarà l'argomento principale nella conversazione che la ragazza intratterrà con Emre durante la festa di compleanno di Can. Si scambieranno due chiacchiere in giardino e il giovane Divit non potrà fare a meno di notare che Leyla è presente alla festa senza il suo fidanzato.

Sarà proprio questa l'occasione che la ragazza coglierà al volo per svelargli che tra lei e Osman è finita, ma lo avvertirà di tenersi la cosa per sé, in quanto la famiglia non è stata ancora informata della cosa. Solo Sanem è a conoscenza della loro rottura.

Il giorno dopo la festa Leyla si farà coraggio e rivelerà ai genitori che il fidanzamento con Osman è stato rotto e che per il futuro non è previsto nessun matrimonio. I genitori rimarranno un po' sorpresi, soprattutto Mevkibe, ma allo stesso tempo tranquillizzeranno la ragazza, dicendole che non sono arrabbiati con lei. Anche a Osman spetterà il duro compito di rivelare ad Ayhan che con Leyla è finita.

Osman lascia Istanbul per intraprendere la sua carriera d'attore

Successivamente Leyla ed Emre si vedranno alla Fikri Harika. Tra i due sembrerà non esserci più il gelo che stava caratterizzando il loro rapporto nell'ultimo periodo, anzi, il giovane Divit non esiterà a dichiararle quanto la ama, affermando che sa benissimo che anche lei è innamorata di lui o sennò perché avrebbe rotto il fidanzamento con Osman?

La inviterà a vivere la loro storia d'amore senza paura e a dargli soprattutto un'altra possibilità. Leyla non gli darà una risposta ben precisa, ma intanto gli comunicherà di aver rivelato ai suoi genitori che la storia tra lei e Osman è finita.

Nel quartiere delle sorelle Aydin, intanto, si organizzerà una festa e in quell'occasione Leyla avrà modo di rivedere Osman.

Il ragazzo coglierà l'occasione per comunicare alla sua ex fidanzata una notizia che gli cambierà di lì a poco la vita: la sua carriera da attore prosegue a gonfie vele ed è stato scritturato per un ruolo da protagonista, quindi presto dovrà lasciare Istanbul in vista dell'inizio delle riprese. Lui la saluterà dicendole che è stato e rimarrà per sempre il suo primo amore e le augurerà di trovare al più presto qualcuno che possa amarla come l'ha amata lui. I due si riprometteranno di rimanere amici come lo sono sempre stati.