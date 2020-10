Non ci sarà pace nella vita di coppia di Can e Sanem nelle prossime puntate di DayDreamer in onda su Canale 5. Il matrimonio segreto tra Leyla ed Emre si rivelerà una vera catastrofe per le famiglie Divit e Aydin, così Can farà una proposta alla fidanzata: posticipare la celebrazione delle loro nozze.

Huma e Mevkibe svengono dopo aver scoperto il matrimonio tra Leyla ed Emre

Il matrimonio in gran segreto tra Leyla ed Emre porterà delle ripercussioni anche nella relazione tra Can e Sanem. Il più giovane dei Divit, infatti, deciderà di convolare a nozze con la sua amata senza dire nulla alle rispettive famiglie, proprio come vorrebbero fare Can e Sanem, ma questi ultimi avranno solo modo di vedere il terribile scenario che si potrebbe verificare davanti ai loro occhi nel caso in cui decidessero di sposarsi lontano da tutti.

Infatti Huma verrà a sapere da CeyCey che Leyla ed Emre stanno per sposarsi. La mamma dei Divit informerà subito Mevkibe e insieme si dirigeranno presso la sala in cui si terrà la cerimonia (dove, oltre agli sposi, saranno presenti Can e Sanem).

Dopo essere arrivate nel luogo delle nozze e aver visto con i loro occhi il certificato che attesta l'unione tra Leyla ed Emre, le due donne avranno un malore e sverranno. Verranno soccorse immediatamente e portate in ospedale, ma quando riprenderanno conoscenza i dissidi non si placheranno e le due, ormai consuocere, continueranno a litigare tra loro e davanti ai propri familiari.

Huma e Yigit vogliono ancora separare Can e Sanem

Dopo che il medico chiederà ai parenti di lasciare la stanza, vista la brutta situazione creatasi tra Huma e Mevkibe, Can e Sanem avranno l'opportunità di fare due chiacchiere davanti a un tè.

Saranno molto preoccupati per il brutto clima che si è creato tra le loro famiglie dopo il matrimonio tra Leyla ed Emre, così Can farà una proposta a Sanem: posticipare le loro nozze e riprendere a parlarne solamente quando la situazione si sarà appianata.

Durante una telefonata con Yigit, Sanem lo informerà di ciò che ha fatto sua sorella e non solo: gli dirà che insieme a Can hanno deciso di posticipare le nozze.

La notizia sarà troppo ghiotta per non essere comunicata subito a Huma, la donna infatti ha come obiettivo quello di far allontanare la giovane Aydin da suo figlio, per poi farla fidanzare con Yigit.

Davanti a un tè Yigit dirà a Huma che aveva ragione sul fatto che Can si sarebbe arreso alla prima difficoltà in merito alla relazione con Sanem: le comunicherà che lui ha proposto alla ragazza di posticipare la celebrazione del loro matrimonio.

La notizia manderà in visibilio Huma, che non si perderà d'animo e vorrà continuare a separare Can da Sanem. Avrà in mente un piano e per metterlo in atto chiederà la collaborazione di Yigit. Che cosa escogiterà questa volta mamma Divit?