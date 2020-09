Le anticipazioni della nota soap opera DayDreamer riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Sanem e Can saranno minacciati dalla presenza costante di Huma. La madre del fotografo infatti non ha mai guardato di buon occhio la giovane Aydin, poiché non accetta che suo figlio frequenti donne di umile ceto sociale, così cercherà in tutti i modi di allontanarla da lui. Inoltre la madre di Can non sopporterà neanche Leyla, ma quest'ultima avrà una forte attrazione per Emre, il fratello di Can. Frattanto Polen tornerà a Istanbul, la donna sarà contattata da Huma con l'unico obiettivo di allontanare suo figlio da Aydin.

Successivamente Can incontrerà la sua ex fidanzata, ma sarà sorpreso da Sanem, la donna non reagirà molto bene quando vedrà i due da soli.

Huma contatta Polen

Huma escogiterà un piano diabolico per allontanare definitivamente Sanem Aydin da Can: la donna penserà a Polen, l'ex fidanzata del figlio, poiché per lei ha sempre provato una profonda stima e sarà convinta, ancora oggi, che sia la donna perfetta per stare al fianco di Can. Sarà così che Huma deciderà di contattare Polen, la signora Divit Erdamar sarà convinta che suo figlio abbia soltanto una leggera cotta per Aydin e sarà certa che l'uomo preferisca Polen. Quest'ultima si troverà a Londra, città nella quale vive ormai da anni, ma quando riceverà la chiamata della sua ex suocera non ci metterà molto a partire per Istanbul.

Polen arriva a Istanbul

Polen arriverà a Istanbul con l'unico scopo di riconquistare Can, quando Sanem scoprirà del ritorno dell'ex fidanzata del suo amato andrà su tutte le furie e non saprà come reagire. Il primo incontro tra Polen e Can avverrà nell'ufficio del fotografo presso la Fikri Harika, mentre i due saranno intenti a conversare e a raccontarsi le reciproche esperienze di vita, Sanem entrerà nella stanza e sorprenderà i due da soli.

Quando Polen lascerà l'ufficio di Can, Aydin non reagirà bene all'accaduto e chiederà dei chiarimenti al suo fidanzato, quest'ultimo non darà molto peso alla vicenda e cercherà di tranquillizzare la donna.

Can e Polen si incontrano in campagna

Dopo il confronto con il fotografo, Sanem avrà ancora molti dubbi, poiché sarà preoccupata del fatto che tra Can e Polen possa esserci ancora qualcosa e si sentirà notevolmente minacciata dalla sua presenza.

In seguito Sanem si recherà presso la casa di campagna del suo fidanzato, dove l'attenderà un'altra spiacevole sorpresa. Aydin, infatti, sorprenderà nuovamente Can insieme a Polen e vedrà i due conversare amichevolmente, con grande sintonia. Sanem ancora una volta non saprà cosa pensare del rapporto dei due e sarà parecchio confusa sul da farsi.