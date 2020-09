Nelle prossime puntate di DayDreamer, la Serie TV in onda il sabato alle 15.15 su Canale 5, incentrata sulla storia tra il fotografo Can Divit e l'aspirante scrittrice Sanem Aydin, potrebbe esserci una svolta nella relazione della coppia. Le anticipazioni turche svelano infatti che Divit prenderà la decisione di spostarsi da Istanbul a Londra per accettare il lavoro che gli ha proposto Polen, la sua ex ragazza. Sanem in preda alla delusione per il comportamento del fotografo, potrebbe innamorarsi di un altro uomo. Si tratta di colui che l'ha investita con l'auto, dopo che lei ha dato le sue dimissioni a Emre.

Polen convincerà Can a partire con lei

Huma, la madre di Divit chiamerà la bella Polen con l'intento di interferire nella storia tra il fotografo e Sanem, consapevole che solo lei potrebbe riuscire a far cambiare idea a suo figlio. E sembra proprio che il suo piano possa avere successo. Infatti Can, certo del fatto che Sanem lo avrebbe tradito di nuovo, accetterà di lasciare Istanbul con la sua ex, nonostante Sanem abbia provato in tutti i modi a spiegargli come fossero andate realmente le cose riguardo il profumo ceduto a Fabbri. Il rapporto tra Can e Sanem subirà così una brusca frenata e sarà tutto per colpa della perfida Huma.

L'incidente di Sanem

La ragazza, affranta dalla decisione di Can si recherà in uno dei suoi luoghi preferiti: gli scogli sul mare.

Ma proprio tornando da lì, un'automobile la investirà in pieno, a tutta velocità. L'uomo al volante della vettura di nome Yigit la accompagnerà in ospedale e resterà con lei fino a che i medici gli diranno che le sue condizioni di salute sono migliorate. Nel frattempo il fotografo, appena appreso dell'accaduto, si precipiterà da lei in ospedale, terrorizzato dall'idea di averla persa per sempre.

Lì troverà il suo nuovo rivale, Yigit, che l'accudirà con premura dopo l'incidente. Can Divit si rivelerà molto geloso di lui e questa storia potrebbe protrarsi con un curioso triangolo amoroso.

Yigit proporrà a Sanem un nuovo impiego

Dopo aver accompagnato la scrittrice in ospedale, Yigit troverà all'interno della sua auto un quaderno che Sanem ha dimenticato sui sedili.

Preso dalla curiosità, l'uomo leggerà quello che lei vi aveva scritto (il racconto di Sanem), avvertendo una sorta di interesse nei suoi riguardi. Yigit di professione dirige una casa editoriale e darà all'aspirante scrittrice la possibilità di andare a lavorare per lui. Questa proposta farà andare Can su tutte le furie, soprattutto per il fatto che Aydin manifesterà l'intenzione di accettare il nuovo impiego. Sanem apparirà convinta a dare un taglio alla storia con Can e potrebbe invaghirsi del capo editore Yigit, il quale si scoprirà non essere un personaggio qualunque, bensì il fratello di Polen. Stavolta, forse, il fotografo e la scrittrice potrebbero non riuscire a recuperare il loro rapporto.