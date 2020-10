Una delle Serie TV più amate del momento è sicuramente Doc - Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero, di cui in queste settimane andranno in onda gli episodi inediti della prima stagione. Intanto, però, si pensa già a quella che sarà la seconda stagione. Visto il grandissimo successo di ascolti che la fiction sta registrando nel corso di queste settimane, sembrerebbe scontato che la Rai dia il via libera per la realizzazione di nuovi episodi. Eppure Matilde Bernabei ha svelato al settimanale 'Tv Sorrizi e Canzoni' che tutto dipenderà proprio dalla decisione finale della tv di Stato.

La seconda stagione di Doc - Nelle tue mani: la decisione spetta alla Rai

Nel dettaglio, infatti, il presidente della Lux Video, nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale, ha ammesso che la società di produzione si è messa già al lavoro per la realizzazione della sceneggiatura della seconda stagione.

Ma a quanto pare mancherebbe ancora l'ok definitivo da parte della Rai.

"Ora l'ultima parola spetta alla Rai", ha dichiarato la Bernabei che, a quanto pare, aspetta ancora delle notizie certe da parte dei vertici della televisione pubblica. Tuttavia, con una media di oltre 7.5 milioni di spettatori a settimana, sembrerebbe abbastanza improbabile che la Rai si lasci scappare un titolo di grande successo come Doc - Nelle tue mani.

Dopo il successo clamoroso, Doc - Nelle tue mani sbarca negli Stati Uniti

E in attesa di avere ulteriori dettagli su quello che sarà il futuro della serie tv e sulla seconda stagione, Matilde Bernaei ha anche svelato che la fiction è stata già venduta in Spagna e Portogallo, dove ha avuto un enorme successo dal punto di vista degli ascolti.

Al momento, inoltre, la Lux Vide sta trattando anche con Francia e Inghilterra per la messa in onda delle puntate della prima stagione e, in più, c'è un accordo per girare una versione per gli Stati Uniti con un cast americano. Una notizia che non può che rendere orgoglioso tutto il gruppo di lavoro di Doc - Nelle tue mani, visto che si tratterebbe della prima volta in assoluto per una serie televisiva italiana.

Le parole di Luca Argentero sul finale di Doc - Nelle tue mani

Intanto, il pubblico italiano continua a godersi i vari episodi in programma per giungere a compimento della prima stagione. Luca Argentero, intervistato dal settimanale 'Telesette', ha ammesso che per gli spettatori da casa la scena più emozionante deve ancora arrivare e poi si è lasciato andare ad un piccolo spoiler sul gran finale.

"L'ultima puntata è una bomba" ha dichiarato l'attore che veste i panni del dottor Andrea Fanti, aggiungendo che si è lasciato trasportare moltissimo dal personaggio che ha interpretato in Doc e anche lui spera che ci sia una seconda stagione.