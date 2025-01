Nelle prossime puntate di Tradimento, Tarik deciderà di mettere la parola fine alla relazione con Yeşim. Non sopporterà che la compagna abbia giocato un colpo basso nei confronti di Oylum e Güzide, rivelando a quest'ultima che la figlia è stata espulsa dall'università. Yeşim gli chiederà se vuole tornare da sua moglie e lui sarà sincero: "Se avessi una seconda possibilità, non esiterei un secondo, perché Güzide è una donna dignitosa, non è come te".

Tarik crede che Yeşim abbia saccheggiato la casa di Güzide

Il rapporto tra Yeşim e Tarik sembrerà crollare definitamente quando quest'ultimo scoprirà che la compagna potrebbe essere colpevole del saccheggio che è avvenuto in casa di Güzide.

Inizialmente non avrà delle prove, fino a quando troverà nell'appartamento di Güzide l'orologio, con tanto di dedica incisa sulla casa, che Güzide ha regalato a Tarik per il loro trentesimo anniversario di matrimonio.

Anche se è vero che Yeşim ha portato via quell'orologio da casa di Güzide, non è stata lei a saccheggiare la casa. Il tutto è opera di Burcu, proprio per far ricadere la colpa su Yeşim, ma quest'ultima non lo sa. Tarik, però, non crederà a una sola parola: prenderà la piccola Öykü e la porterà via alla madre.

La vendetta di Yeşim: svela a Güzide che Oylum è stata espulsa dall'università

Saranno dei giorni in cui succederà di tutto. Tarik e la bambina andranno a vivere nell'appartamento in cui stava Ozan.

Assumerà una babysitter, che si allontanerà per cinque minuti, lasciando la bambina sola. Proprio in quel momento arriverà Oylum, che, trovando la piccola da sola, la porterà via senza dire nulla al padre andando a casa di Güzide, dove verrà accolta a braccia aperte.

Quando Yeşim ipotizzerà che la bambina si trovi da Güzide, andrà a casa sua con la polizia, ma non la troverà, perché la piccola sarà con Tolga.

Güzide la chiamerà falsa e Yeşim si vendicherà di queste sue parole, dicendole che la vera bugiarda è Oylum, visto che è stata espulsa dall'università e che non le ha mai detto niente. Questa rivelazione porterà una frattura insanabile tra Oylum e Güzide, e Tarik sarà intenzionato a non perdonare Yeşim.

Tarik e l'addio a Yeşim: 'Ti rovinerò la vita'

Tarik dovrà però guardare in faccia la realtà: la piccola Öykü soffre senza la madre, così deciderà di portarla da lei. Questo però non significherà che loro torneranno insieme: "Hai fatto delle cose molto cattive Yeşim, ma ti ho riportato la bambina perché volevo che non rimanesse lontana dalla madre. Dopo quello che hai fatto non possiamo stare insieme". Yeşim sarà una furia: "Cosa hai intenzione di fare? Tornare da tua moglie?".

Tarik sarà sincero: "Se avessi una seconda possibilità, non esiterei un secondo, perché Güzide è una donna dignitosa, non è come te". "Ti rendi conto della differenza d'età che abbiamo? Se non fossi rimasta incinta di Öykü, non sarei mai rimasta con te". I due si insulteranno a vicenda e il loro rapporto sembrerà a un punto di non ritorno, visto che Tarik le dirà che è disposto a rovinarle la vita.