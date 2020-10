Fabrizio Corona è stato smascherato da suo figlio Carlos Maria dopo l'intervista al vetriolo che il 18 ottobre ha rilasciato a Live - Non è la D'Urso e la successiva diretta Instagram in cui puntava il dito contro Nina Moric. Il 19 ottobre la modella croata ha pubblicato sui suoi canali social una videochiamata fatta con suo figlio Carlos, dove per la prima volta il ragazzino ammetteva tutta la verità, dichiarando di essere stato picchiato e minacciato da suo padre e affermando di voler andare via di casa per andare a vivere con Michelangelo, una persona che a quanto pare starebbe aiutando molto il ragazzino da pochi mesi diventato maggiorenne.

Le parole di Carlos contro suo padre Fabrizio Corona

Una lunga videochiamata dove Carlos Maria ammette che le dichiarazioni di suo padre della sera prima in realtà sono false e aggiunge che lui non ha il coronavirus, così come aveva dichiarato in televisione. 'È tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma', dichiara il ragazzo.

Carlos aggiunge che lui darebbe la vita per il bene di sua mamma e che in questo momento si trova sotto effetto di farmaci anche se non ci sarebbe uno psichiatra a seguirlo, a differenza di quanto dichiarato da Fabrizio nel corso dell'intervista rilasciata dalla d'Urso.

'È un falso e un bugiardo', ha aggiunto Carlos nel corso di questa videochiamata fatta con sua mamma e poi postata in rete per far emergere la verità.

Eppure nonostante tutto il ragazzino non perde la speranza di poter cambiare suo padre e infatti dichiara che ogni volta ritorna da lui per pietà.

La verità sulle botte e le minacce di Corona al figlio Carlos

Quando Moric chiede a Carlos perché gli avrebbe raccontato di averla trovata per terra in preda all'effetto di canne, il ragazzino risponde dicendo che lo ha fatto per assecondare la verità del padre, ma promette che da questo momento in poi non accadrà più.

Un altro momento forte di questa conversazione arriva quando Carlos conferma di essere stato picchiato e minacciato da suo padre. 'Io combatterò sempre contro di lui per cambiarlo', aggiunge il ragazzo. Poi si parla di Michelangelo, un giovane tirato in ballo da Corona a Live, che viene difeso a spada tratta dal figlio.

Lo sfogo di Nina Moric contro Fabrizio Corona: 'Ti devi vergognare'

Carlos, infatti, confessa che vuole andare a vivere con Michelangelo, una persona che lo sta aiutando moltissimo in questo periodo della sua vita. Dice di voler cambiare paese e di trasferirsi in un posto dove nessuno lo conosce e soprattutto che non vuole più il suo account Instagram.

Sul finire della videochiamata Nina Moric si scaglia anche contro lo stesso Fabrizio Corona, precisando che ha detto solo bugie sul suo conto durante l'intervista televisiva da Barbara D'Urso. 'Ti devi vergognare. Hai minacciato e picchiato tuo figlio. A tuo figlio hai rovinato la vita', dichiara la showgirl croata.