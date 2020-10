L'indiscrezione che è stata lanciata durante l'ultima puntata di Casa Chi è inaspettata e spiazzante allo stesso tempo: pare che nel cast del Gf Vip 5 potrebbero rientrare due "vecchie glorie". Il giornalista Gabriele Parpiglia ha informato i curiosi dello scambio di telefonate che ci sarebbe stato tra la produzione del reality Mediaset e due ragazzi che in passato ne sono stati protagonisti: si dice che Andrea Damante e Ignazio Moser potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia e valere come un unico concorrente.

Indiscrezione sul cast del Gf Vip 5

La quinta edizione del Gf Vip è iniziata da meno di un mese, perciò è pronosticabile che nelle prossime puntate ci siano dei nuovi ingressi nella casa.

Anche Alfonso Signorini ha confermato che, viste le defezioni di Flavia Vento e Fausto Leali, presto altri personaggi famosi varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà. Nel corso dell'ultima puntata che è andata in onda sul web di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha regalato una "chicca" molto interessante su alcuni "vipponi" che sarebbero stati contattati per aggiungersi al cast a programma già cominciato. Il giornalista, infatti, ha fatto sapere: "C'è un tentativo per un colpaccio, che potrebbe qualificarsi con la presenza di Andrea Damante e Ignazio Moser come unico concorrente".

Stando a questo pettegolezzo, dunque, l'ex tronista di Uomini e Donne e il fidanzato di Cecilia Rodriguez sarebbero stati richiesti dagli autori del Grande Fratello per animare le prossime dirette ma, a differenza del passato, stavolta gareggerebbero in coppia e non singolarmente.

Il passato al Gf Vip di Damante e Moser

"Qualche telefonata è partita e la voglia è quella di portare dentro la casa due protagonisti amati e al centro della cronaca rosa", ha aggiunto Parpiglia a Casa Chi. Il giornalista, però, ha precisato che la trattativa tra Damante, Moser e gli autori del Gf Vip è piuttosto difficile, quindi non è detto che i due ragazzi accettino di partecipare per la seconda volta in pochi anni al reality di Canale 5.

Andrea ha fatto parte del cast della prima edizione Vip del Grande Fratello: il percorso del dj nel programma è stato più che positivo, ma non è riuscito ad arrivare in finale per un battibecco acceso che ebbe con Stefano Bettarini. Ignazio, invece, ha preso parte all'annata del reality che ha avuto più successo fino ad oggi, ovvero la seconda: il ciclista ha condiviso l'esperienza davanti alle telecamere con i fratelli Rodriguez (Cecilia è diventata poi la sua fidanzata), Giulia De Lellis (ex del suo amico "Dama"), Cristiano Malgioglio, Luca Onestini, Raffaello Tonon e tanti altri personaggi che hanno reso quella stagione davvero indimenticabile.

Damante ha risposto in modo enigmatico e ironico al gossip che sta circolando sul suo conto, senza confermare o smentire il tutto. Sotto ad un post di Isa&Chia sulla notizia che lo vorrebbe vicino al cast del Gf, il giovane ha scritto: "Siamo qui fuori che suoniamo da un'ora ma nessuno ci apre".

Salta il ritorno dei fratelli Onestini al Gf Vip

Nel riportare l'indiscrezione sul possibile ritorno di Damante e Moser al Gf Vip (i due parteciperebbero come un unico concorrente, esattamente come stanno facendo Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria), Gabriele Parpiglia ha smentito l'imminente ingresso in casa di altri due ex inquilini. Nei giorni scorsi, infatti, si è detto che i fratelli Luca e Gianmarco Onestini erano in procinto di entrare a far parte del cast del format Mediaset ma, stando a quello che ha fatto sapere il giornalista di Chi, questa trattativa sarebbe saltata all'ultimo momento.

Staremo a vedere, dunque, chi saranno i veri nuovi "vipponi" che nelle prossime puntate entreranno nelle dinamiche già ben oleate del gioco e quale sarà la reazione degli attuali "reclusi" all'arrivo di facce nuove che potrebbero scombussolare i loro già precari equilibri.