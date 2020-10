Animi accesi nella casa del GF Vip 5: una serata che era cominciata all'insegna del gioco e dell'ilarità, ha visto alcuni protagonisti del cast scontrarsi duramente su un episodio accaduto nella precedente puntata. Guenda Goria ha rimarcato l'indelicatezza che ha avuto Mario Balotelli quando ha fatto una battuta volgare a Dayane: Enock, per difendere il fratello, ha urlato contro la figlia della Ruta, supportato da Patrizia De Blanck.

Guenda fa arrabbiare Enock al GF Vip

A circa 24 ore di distanza da una nuova puntata del GF Vip, Guenda ci ha tenuto a dire la sua sull'uscita infelice che ha avuto Mario Balotelli con Dayane nella diretta di venerdì scorso.

"Penso che passino delle frasi pesanti come se niente fosse. Io quella frase l'ho trovata pesante e lì per lì ho fatto finta di non sentirla", ha detto la Goria in riferimento al commento volgare che il calciatore ha fatto sulla ex fidanzata.

Il commento della giovane, fatto mentre tutti erano attorno al tavolo per cenare, ha indispettito parecchio Enock: il ragazzo, in preda all'ira, si è alzato dalla sua sedia e si è allontanato dal gruppo lanciando per terra il suo microfono.

Barwuah ha trovato fuori luogo le parole della compagna di reality, soprattutto perché pronunciate circa tre giorni dopo che suo fratello si è scusato davanti a tutti per quello che aveva detto alla Mello. A seguire il concorrente in giardino, è stata un'arrabbiata Patrizia De Blanck.

Urla e offese a Guenda nella casa del GF Vip

Mentre inseguiva Enock, Patrizia si è rivolta a Guenda con parole non proprio da contessa: "Ma perché lo dici a lui e lo fai arrabbiare? Cosa centra Enock? Mi fai inca... Lui ha ragione, chi se ne f.... Ma vai a ca...".

La De Blanck, dunque, si è immediatamente schierata dalla parte del ragazzo nella discussione che Goria ha intavolato su Balotelli e sull'uscita infelice che ha avuto nei confronti di una donna.

Quando Barwuah è rientrato nella casa, si è rivolto alla sua "accusatrice" e le ha detto: "Smettila, ma chi c.. ti credi di essere? L'ho detto io per caso? Cosa vuoi da me? Ok che questo è un gioco, ma a tutto c'è un limite".

La lite è andata un po' scemando, ma gli unici che si sono schierati palesemente con Guenda sono stati Tommaso e Stefania: il resto dei concorrenti, seppur d'accordo col contenuto del rimprovero della giovane a "Super Mario", hanno trovato fuori luogo che abbia tirato le orecchie a Enock e soprattutto quando stavano mangiando tutti insieme.

Dayane giustifica Mario: fan del GF Vip contrari

Dayane, che è la persona toccata direttamente dalla battuta fuori luogo di Mario Balotelli, si è arrabbiata con Guenda. La brasiliana ha precisato che, conoscendo bene il calciatore, sa che quello è il suo modo di parlare e non si è sentita affatto offesa dalla sua uscita in diretta tv.

Ad essere d'accordo con Goria su quanto sia stata offensiva per tutte le donne la frase che ha pronunciato il giocatore della Nazionale, erano praticamente quasi tutti i concorrenti del GF Vip: Stefania e Tommaso, in particolare, hanno supportato la figlia della Ruta nella scelta di voler far passare un messaggio corretto a chi sta a casa.

Enock e Patrizia, però, non hanno voluto sentire ragioni e, nei loro accesi sfoghi, hanno trovato il supporto di quasi tutto il gruppo: il pensiero di Elisabetta, Francesco e altri è che Guenda abbia ragione nel contenuto ma torto nella forma e nel puntare il dito contro il fratello della persona che ha commesso un errore venerdì scorso.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip del 26 ottobre, Alfonso Signorini affronterà sicuramente questo argomento e proverà a far fare la pace agli inquilini che nelle ore precedenti se ne sono dette di tutti i colori.