Secondo le ultime anticipazioni turche della soap opera DayDreamer-Le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in Italia su Canale 5, ci saranno diverse novità e colpi di scena interessanti. In particolare, Sanem scoprirà una lettera d'amore scritta dall'editore Yigit e penserà che fosse indirizzata a lei. Quest'ultimo però inventerà una scusa e dirà che quelle parole sono dedicate a Deren. A quel punto, Aydin dirà all'uomo di dichiararsi alla sua amica e lo abbraccerà. Proprio in quel momento entrerà il fotografo nello studio e vedrà Sanem e Yigit abbracciati.

Can sarà molto geloso della sua ragazza

Sanem deciderà di lasciare l'agenzia pubblicitaria per dedicarsi al lavoro all'interno della casa editrice di Yigit. Can Divit però non si fiderà del nuovo capo della sua ragazza, in quanto noterà che quest'ultimo sarà interessato a lei. Allo stesso tempo però, Sanem accuserà il fotografo di essere troppo geloso.

Nonostante ciò, Can continuerà ad intromettersi nel nuovo lavoro della giovane protagonista che gli darà un ultimatum. Infatti, la scrittrice rassicurerà il suo compagno per l'ultima volta che con Yigit c'è un rapporto solo dal punto di vista professionale.

Sanem troverà la lettera d'amore del suo capo

Poco dopo, Sanem verrà incaricata dal suo capo di preparare alcuni documenti e mentre li cercherà, la ragazza troverà una lettera d’amore molto romantica che crede sia indirizzata a lei.

Proprio in questo momento, tutte le convinzioni della ragazza svaniranno, perché se così fosse sarebbe costretta a lasciare il lavoro.

Subito dop però arriverà nello studio Yigit, che troverà Sanem senza parole con questa lettera tra le mani. A quel punto, l'editore inventerà una scusa e dirà di essere segretamente innamorato di Deren e che la lettera era per lei.

In realtà, l'uomo starà tramando con la madre di Can per separare i due promessi sposi.

Can troverà la sua ragazza e Yigit abbracciati

L'editore spiegherà a Sanem di aver scritto questa lettera così romantica, in quanto non sa come avvicinarsi a Deren per conquistarla. La giovane scrittrice, a quel punto, lo abbraccerà e lo convincerà a dichiararsi, dicendo di essere convinta che anche la sua amica è interessata a lui.

Mentre Sanem starà abbracciando l'editore, entrerà Can nello studio che vedrà la scena e rimarrà senza parole.

Non ci resta che aspettare la messa in onda in Italia delle nuove puntate di DayDreamer per scoprire cosa succederà tra Can e Sanem dopo che l'uomo ha visto la sua ragazza abbracciata a Yigit. Inoltre, per chi volesse recuperare le precedenti puntate della soap opera turca, potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.