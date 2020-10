Loredana Lecciso ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, in cui ha avuto modo di parlare di una sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip. La showgirl leccese ha ammesso di essere stata contattata anche per l'attuale edizione, ma ha deciso di non varcare la porta rossa. Inoltre ha anche confidato di essere stata cercata da Alfonso Signorini per ricoprire il ruolo di opinionista. Dopo un primo contatto, però, il conduttore non si sarebbe più fatto sentire.

La versione di Loredana

La compagna di Al Bano, infatti, ha confermato i Gossip sul suo conto, ammettendo di essere sempre stata contattata per partecipare al Reality Show.

Tuttavia ha sempre declinato l'invito, perché non ama stare sotto i riflettori 24 ore su 24.

Quest'anno però, per lei, era in previsione anche un ruolo più importante. Nel corso dell'intervista ha confidato di avere avuto un contatto con Alfonso Signorini per subentrare nel programma nel ruolo di opinionista, ma secondo il suo racconto le cose, successivamente, sarebbero andate diversamente: "Farei l'opinionista senza problemi. Ma poi, così come si è fatto vivo (Signorini, ndr), è sparito".

Nonostante non sia stata più scelta per ricoprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 5, Loredana ha dimostrato di non avere rancore nei confronti del conduttore. Al contrario, lo ha elogiato per la sua conduzione.

L'unico disappunto riguarderebbe gli "sbalzi d'umore" di Signorini: "Forse si fa condizionare dall'andamento degli ascolti".

Nell'intervista Loredana Lecciso ha anche parlato di Pupo e Antonella Elia, gli opinionisti del Grande Fratello Vip 5. Secondo lei il cantante di Firenze ricopre alla perfezione il ruolo di opinionista perché è un uomo "solare e credibile", mentre Antonella le piace per il suo "essere diretta".

Il commento su Elisabetta Gregoraci

Loredana Lecciso ha anche commentato le gesta di una concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci. Ha ammesso di essere rimasta stupita per la "partenza scoppiettante" della presentatrice televisiva, anche se secondo lei Elisabetta, da qualche settimana, avrebbe fatto un passo indietro, forse per via della lettera ricevuta dal suo ex marito Flavio Briatore, anche se ha definito la sua missiva pacata e per niente provocatoria.

Infatti Elisabetta potrebbe anche aver deciso di seguire il consiglio dell'imprenditore, ovvero quello di non dare "in pasto" il loro matrimonio ai media.