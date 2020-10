Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una vita rivelano che ci sarà il clamoroso ritorno in scena di Felipe, che con la sua presenza finirà per scuotere nuovamente le dinamiche di Acacias. L'uomo aveva deciso di allontanarsi dal paese per stare lontano da tutto e tutti e in particolar modo da Genoveva, che dopo essere finita in carcere per aver ammazzato Marcia, verrà scarcerata. E, ironia della sorte, la prima persona che incontrerà nel momento in cui ritornerà di nuovo in paese sarà proprio Genoveva.

Una vita, spoiler puntate spagnole: Genoveva viene scarcerata

Nel dettaglio, dopo che Genoveva confesserà di essere stata lei ad ammazzare Marcia, finirà in carcere e Felipe deciderà di andare via a Parigi.

L'avvocato avrà così la possibilità di riabbracciare suo figlio Tano, che non vedeva da tantissimo tempo e che ormai è diventato un uomo.

Genoveva, però, metterà a punto l'ennesimo piano diabolico perché non avrà alcuna intenzione di trascorrere il resto della sua vita in carcere. Così, grazie all'aiuto di un prete, riuscirà a uscire dal carcere e la sua liberazione causerà il malcontento generale.

Il ritorno ad Acacias di Felipe

In particolar modo, la reazione di Felipe sarà molto dura: l'avvocato si ribellerà contro la decisione presa dal giudice al punto da finire anche in prigione, per una notte. A quel punto, visto che la situazione gli sta letteralmente sfuggendo di mano, Liberto e Ramon consiglieranno a Felipe di mettere fine a questa guerra aperta contro Genoveva.

Gli spoiler spagnoli di Una vita rivelano che a quel punto Felipe deciderà di andare via e di abbandonare così Acacias per disintossicarsi da questa situazione. E invece proprio negli episodi in onda in patria in questi giorni, è stato annunciato l'inatteso ritorno ad Acacias di Felipe che finirà per alterare nuovamente le dinamiche del paese.

L'incontro tra Felipe e Genoveva

La prima persona che Felipe incontrerà subito dopo aver rimesso piede ad Acacias sarà proprio la perfida Genoveva. Tra i due, però, regnerà il gelo e non si diranno nulla. E intanto la Salmeron, dopo essere rimasta sola in paese, aveva giurato a sé stessa che si sarebbe vendicata nei confronti dell'avvocato.

Addirittura, Genoveva arriverà a dire di voler essere lei stessa ad ammazzare Felipe e in questo modo liberarsi di lui per sempre. Cosa succederà a questo punto? Dopo che l'avvocato ritornerà in punta di piedi in paese, la Salmeron porterà a termine il suo piano diabolico? Visto, però, che prova un sentimento nei suoi confronti non si esclude che possa anche abbassare l'ascia di guerra e provare nuovamente a conquistarlo.