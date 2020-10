Da quando Elisabetta Gregoraci si è messa in gioco nella casa del Grande Fratello Vip 5, non si fa altro che parlare del matrimonio naufragato tra la showgirl di Soverato e il noto imprenditore Flavio Briatore. Intervistato dal settimanale Nuovo, l'ex manager della 40enne ha invitato la gieffina a guardarsi allo specchio e a pensare a se stessa prima di parlare degli altri.

Le dichiarazioni di Francesco Chiesa Soprani

Francesco Chiesa Soprani è stato il manager di Elisabetta Gregoraci dal 2005 al 2007. A quanto pare è stato proprio lui a far incontrare la showgirl calabrese e Flavio Briatore. A distanza di tredici anni Francesco Chiesa Soprani si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa sfruttando anche l'assist offerto dalle parole riferite dalla stessa Gregoraci al GF Vip.

Dopo la fine del matrimonio tra Elisabetta e l'imprenditore, Francesco e la showgirl hanno avuto un flirt. Come raccontato in un'intervista al settimanale Nuovo dall'ex manager della 40enne, tra i due si sarebbe trattato più di una sorta di attrazione fisica che di qualcosa di sentimentale. Alla rivista diretta da Riccardo SIgnoretti, Francesco ha dichiarato: "Posso confermare che Gregoraci si fidanzò con Briatore perché era Briatore, non perché fosse interessata a lui come uomo". Insomma, stando a quanto riferito dall'ex manager della calabrese le nozze tra i due sarebbero avvenute più per una questione di tipo economico che per vero amore.

Ma non è finita qui, perché Francesco Chiesa Soprani si è detto sicuro del fatto che Elisabetta Gregoraci non stia dicendo la verità sul suo ex marito.

"Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà". La Gregoarci potrebbe adesso essere messa al corrente di queste affermazioni in modo da fornire la sua versione dei fatti.

Il commento di Briatore sull'autonomia dell'ex moglie

Nei giorni scorsi, Elisabetta Gregoraci ha confidato ai sui coinquilini che la vita al fianco di Flavio Briatore non è stata affatto semplice parlando di numerose rinunce.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il 71enne ha rotto il silenzio sulla sua ex moglie.

Senza troppi peli sulla lingua, Briatore ha affermato che Elisabetta non lo ha mai seguito quando era impegnato nella Formula 1: gli unici Gran Premi ai quali la sua ex moglie ha presenziato sono stati quelli in Giappone. Per il resto la Gregoraci, stando a quanto riferito dall'ex marito, era libera di vivere la sua vita. L'imprenditore è inoltre letteralmente sbottato quando la giornalista gli ha chiesto se durante il matrimonio Elisabetta fosse una "moglie infelice". Il 71enne ha espresso la sua opinione anche sulla tanto decantata autonomia della gieffina: "Allora potrebbe rinunciare anche a tutto quello che le passo".

Secondo Briatore, Elisabetta Gregoraci dovrebbe evitare di affrontare certi argomenti sul piccolo schermo perché il loro bambino potrebbe ascoltare certe cose e non comprenderle fino in fondo.