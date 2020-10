In queste ore, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto una lite al GF Vip. Il ragazzo ha accusato Elisabetta di aver adoperato un termine improprio e alquanto offensivo contro di lui. La showgirl, dal canto suo, ha detto di non ricordare assolutamente cosa abbia detto, ma nonostante questo si è scusata se lui si è sentito offeso in qualche modo.

Pierpaolo non ha voluto ripetere la brutta parola detta dalla sua coinquilina, pertanto, sul web in molti si stanno chiedendo cosa sia accaduto davvero. In tanti ritengono che Gregoraci gli abbia dato del "r********", per questo è stata chiesta la squalifica della concorrente.

Analizzando i filmati, però, sembra che lei abbia detto una cosa diversa.

Il motivo della lite tra Elisabetta e Pierpaolo al GF Vip

Elisabetta e Pierpaolo hanno avuto una lite durante queste ore al GF Vip. Il tutto è accaduto mentre Enock era intento a pregare. Pretelli, non rendendosi conto di cosa stesse facendo il coinquilino, gli ha tirato una ciabatta. Questo gesto non è stato apprezzato da Elisabetta che, infatti, ha sbottato contro Pretelli. Quest'ultimo è rimasto molto male dalle parole usate dalla donna, sta di fatto che non le ha rivolto la parola per tutta la giornata. Solo in serata i due hanno avuto un chiarimento e lui ha detto: "Tu hai detto una parola brutta". In seguito ha aggiunto: "Un termine che non voglio ripetere, perché è una parola che nei litigi mi è stata detta da una mia ex".

Il chiarimento tra i due coinquilini

Il giovane, dunque, non ha voluto specificare quale sia il termine adoperato ed Elisabetta ha risposto dicendo: "Giuro che non ricordo, non mi sono accorta e quindi ti chiedo scusa". La donna, poi, ha aggiunto che Pierpaolo avrebbe dovuto parlarne con lei sin dal primo momento, senza tenerle il broncio per tutta la giornata.

La showgirl ha esortato il suo interlocutore a prenderla in disparte la prossima volta in modo da chiarire subito un eventuale diverbio. Nel frattempo, però, sul web in molti si sono chiesti quale sia la parola incriminata detta da Elisabetta.

La reazione del web e la vera frase detta da Elisabetta

Molti ritengono che la donna abbia detto "r********".

Se così fosse, per molti sarebbe opportuna una squalifica. Ascoltando il filmato originale, però, sembra che la donna abbia detto una frase diversa, ovvero: "Lui ci arriva a scoppio ritardato". Dato che in casa c'era parecchio caos, però, Pretelli non sarebbe riuscito ad udire con attenzione queste parole e avrebbe capito male. Ad ogni modo, non ci resta che attendere la puntata di questa sera del GF Vip per capire quale sia la posizione presa dalla produzione del Reality Show.