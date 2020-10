Tornano le anticipazioni settimanali di Beautiful relative alla settimana che va da domenica 11 a sabato 17 ottobre. Le trame si faranno sempre più avvincenti e i telespettatori vedranno come la verità su Beth porterà Flo ad essere ripudiata non solo dalle sorelle Logan, ma anche dai Forrester e dagli Spencer. Si verrà inoltre a sapere che Reese Buckingam verrà arrestato a Londra, mentre per Flo sembrerà essere solo questione di tempo. Nessuno sarà disposto a perdonarla, nonostante la ragazza si mostri pentita delle sue azioni. Le accuse anche per lei saranno quelle di truffa e rapimento.

Beautiful, anticipazioni al 17 ottobre: tutti contro Flo e Reese Buckingam

Liam e Hope avranno fatto ritorno a casa insieme alla loro piccola Beth. La grande felicità della coppia striderà con il dolore di Steffy, la quale avrà un crollo emotivo dopo la separazione dalla piccola. Dando uno sguardo alle anticipazioni dall'11 al 17 ottobre, si vedrà come Hope cercherà subito di scusarsi con Douglas per non avergli creduto e lo ringrazierà per aver detto la verità su Phoebe/Beth. Intanto tutte le famiglie verranno a conoscenza dell'atroce piano architettato da Reese ed in cui Flo si è ritrovata, suo malgrado complice. Sin da subito, si intuirà come tutti quanti, siano dell'idea che i responsabili del crimine vengano assicurati alla giustizia e finiscano in carcere.

Beautiful, trame 11-17 ottobre: Reese arrestato a Londra

Mentre le famiglie Logan, Forrester e Spencer non vedranno l'ora di condividere la felicità di Liam e Hope, Thomas si nasconderà a casa dell'amico Vinny. Qui, Forrester jr manifesterà tutti i segni del suo squilibrio mentale e, incurante dei guai in cui si è cacciato, penserà solo ad un modo per riavere con sé Hope.

Ridge nel frattempo, riceverà una telefonata da Londra, con la quale gli comunicheranno l'arresto del dottor Reese. Buckingham sarà finito in manette e sarà solo il primo a pagare il conto con la giustizia per il rapimento di Beth.

Hope e le Logan non perdonano Flo, lei finirà in manette?

Dando uno sguardo alle prossime puntate di Beautiful infatti, si vedrà come le tre sorelle Logan condanneranno l'operato della nipote Flo.

Brooke, Katie e Donna saranno pronte ad andare fino in fondo affinché Flo paghi per il rapimento e la truffa su Beth, Dopo l'arresto di Reese, sembrerà solo questione di tempo prima che anche la figlia di Shauna finisca dietro le sbarre. Shauna nel disperato tentativo di salvare la ragazza, si intrometterà nella discussione tra le sorelle Logan, ma il suo intervento non riuscirà a calmare le acque. Intanto Flo si mostrerà pentita per quanto accaduto, consapevole del dolore causato a Hope e le chiederà perdono. La giovane Logan sarà furiosa con la cugina e non ne vorrà più sapere di lei, così come il resto della famiglia.