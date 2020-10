A quasi un mese dall'inizio della quinta edizione del GF Vip, continuano ad emergere nuovi dettagli sul rapporto che hanno avuto Adua e Massimiliano anni fa. Dopo aver ammesso che la loro storia d'amore non è mai esistita, gli attori stanno provando a snocciolare altri particolari del loro legame: il napoletano, in particolare, ha raccontato del corteggiamento troppo pressante che ha fatto alla collega e dei no che gli hanno provocato molta sofferenza in un periodo già particolare della sua vita.

Massimiliano torna a parlare della 'storia' con Adua al GF Vip

La soap (come è stata definita al GF Vip nelle ultime puntate) tra Adua e Massimiliano, continua: l'attore, in particolare, ha reso pubblici i sentimenti che ha provato per la collega qualche anno fa, quando l'ha corteggiata senza riuscire ad ottenere il risultato sperato.

A Dayane Mello che gli ha chiesto spiegazioni sul tipo di rapporto che ha avuto con la Del Vesco quando lavoravano ancora insieme, Morra ha raccontato: "Mi è dispiaciuto perché non abbiamo più parlato, entrambi abbiamo cambiato vita".

"Io magari l'ho corteggiata in maniera troppo ossessiva, ho sofferto tanto per questo ma mi sono perdonato".

Il napoletano ha anche ammesso di aver avuto una fortissima infatuazione per quella che per un paio d'anni è stata la sua finta fidanzata: "Lei lo sa. Per un periodo ho sofferto tanto perché mi piaceva. La vita, però, ti porta a dimenticare una persona e a capire che non è possibile stare insieme".

Ancora mistero su Adua e Morra al GF Vip

La frequentazione prettamente amichevole che ha avuto con Adua, è durata qualche anno e, stando al suo recente racconto, Morra avrebbe provato più volte e in modo abbastanza insistente ad andare oltre.

Nel corso della puntata del GF Vip che è andata in onda venerdì scorso, per esempio, l'attore ha fatto una dichiarazione spiazzante su qualcosa che sarebbe accaduto tra lui e la Del Vesco quando agli occhi di tutti erano una coppia felice.

Su diretta domanda di Alfonso Signorini se tra loro ci sia mai stato un rapporto intimo, la siciliana e il napoletano hanno dato risposte differenti: Massimiliano, in particolare, si è trincerato dietro ad un "nì" che potrebbe voler dire tutto e niente.

Quando il conduttore gli ha chiesto di spiegarsi meglio, il protagonista di molte fiction ha detto che lui e Adua sono andati molto vicini dall'avere un contatto fisico importante, ma per diversi motivi non è mai successo completamente. La ragazza, però, ha negato con forza questo racconto, affermando di aver rifiutato in modo netto i tanti tentativi di avvicinamento da parte di Morra.

Morra felice con Dalila: l'ammissione al GF Vip

Dopo aver raccontato della forte infatuazione che ha avuto per Adua tempo fa, Massimiliano ci ha tenuto a precisare di aver completamente dimenticato la collega: nel cuore dell'attore, infatti, da qualche anno a questa parte c'è la bionda Dalila.

"Mi sono rifatto una vita con un'altra donna, sono felicissimo e innamorato", ha fatto sapere Morra durante la chiacchierata che ha avuto con Dayane nella casa del GF Vip nelle scorse ore.

I dettagli che stanno emergendo sul passato della Del Vesco, però, potrebbero essere un ulteriore spunto di discussione: domani, lunedì 12 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del reality Mediaset e non è da escludere che Signorini torni a parlare della "coppia" e delle rivelazioni che il napoletano ha fatto sui sentimenti che ha provato per la collega.

È probabile anche che il presentatore scelga di fare chiarezza sulle due opposte versioni che Massimiliano e Adua hanno dato venerdì sui loro presunti rapporti intimi.