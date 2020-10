Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana grande protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni della puntata del 12 ottobre raccontano che Ridge Forrester chiederà scusa a Brooke per non aver ascoltato i suoi avvertimenti sul figlio. Liam Spencer, invece, apparirà contento del fatto che la sua ex moglie Hope Logan (Annika Noelle) non abbia consumato le nozze con Thomas Forrester (Matthew Atkinson).

Beautiful, puntata 12 ottobre: Ridge chiede scusa a Brooke

La trama di Beautiful sulla nuova puntata che sarà trasmessa lunedì 12 ottobre in Italia svela che Brooke e Ridge rimarranno sconvolti dopo la rivelazione dello scambio delle culle.

In particolare, lo stilista sarà molto arrabbiato con Thomas in quanto le sue bugie hanno spezzato il cuore di Hope. Per questo motivo, Forrester deciderà di farla pagare molto cara al primogenito.

Nel frattempo, Brooke dovrà stare accanto a Douglas. molto provato per quello che è successo alla famiglia. Il piccolo, infatti, temerà che tutti siano arrabbiati con lui visto che ha rivelato il grande segreto sulla vera identità di Phoebe. Dall'altro canto, la madre Caroline gli aveva consigliato di essere sempre sincero. Per questo motivo, sia Ridge che la moglie cercheranno di rincuorarlo in quanto ha fatto una cosa giusta, tanto che Hope gli sarà per sempre grata. A tal proposito, Forrester senior ricorderà al bambino che sua madre Caroline era una persona speciale.

In seguito, lo stilista scoprirà che la polizia non ha ancora messo le mani sul dottor Reese, l'uomo responsabile degli sviluppi tragici sull'isola di Catalina, e chiederà scusa a Brooke per non aver ascoltato i suoi avvertimenti sulla buonafede di Thomas.

Liam contento che Hope non abbia consumato le nozze con Thomas

Nel corso della puntata del 12 ottobre di Beautiful, Hope e Liam (Scott Clifton) vivranno i momenti più felici della loro vita dopo aver ritrovato la piccola Beth. A tal proposito, il figlio di Bill apparirà molto sollevato quando scoprirà che l'ex moglie non ha consumato le nozze con Thomas.

Intanto, Douglas farà capolino nella stanza mentre Logan e Spencer stanno coccolando la loro figlioletta appena ritrovata. La figlia di Brooke non esiterà a correre incontro alla bambina e stringerla forte al suo petto. In questa circostanza, la donna si scuserà per non avergli creduto sin da subito quando aveva provato a dirle la verità sull'identità di Phoebe. Per questo motivo, Douglas apparirà contento insieme alla nuova madre, sebbene abbia paura di perderla nuovamente. Alla fine, Hope e Liam assicureranno al bambino che d'ora in avanti si occuperanno di lui.